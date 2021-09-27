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«Урал» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча – 2:0

«Урал» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча – 2:0

9-й тур оружейники проводят на выезде. Болеем за наших вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.

Статистика первого тайма:

Перерыв. Провальное начало матча для «Арсенала».

45+1' Маркову понадобилась помощь медиков после столкновения с Герасимовым. Футболист «Урала» за свой фол получил желтую карточку.

45' Четыре минуты добавлено к первому тайму.

43' Степанов накрутил защитников «Урала» и отправил подачу на противоположный фланг, а там Хлусевич немного не успел к мячу.

41' Еще один удал от уральцев — мяч прилетел точно в руки нашему голкиперу.

36' Конченков! Спас команду от третьего гола — Гаджимурадов пробил по воротам «Арсенала», Коченков уверенно выбил мяч.

32' Снова гол в ворота «Арсенала» — 2:0.

Пропускаем с углового. Подача Гаджимурадова в центр штрафной, а там Егорычев выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в ворота.

31' Кулаков пронесся по правому флангу, сбросил мяч на Егорычева, Новосельцев в последний момент выбил мяч из-под ног соперника.

30' Туляки завладели преимуществом — владение мячом 61% на 39%.

26' Йовичич скосил Панченко. Арбитр ограничился устным предупреждением.

23' «Арсенал» уверенно контролировал мяч несколько минут. Всё завершилось атакой, которую разогнал Хлусевич. Но передача Даниила на Маркова на линию вратарской не прошла.

20' Арсенальцы убежали в контратаку, на подступах к штрафной мяч у Маркова перехватил Кузьмичев.

19' Марков получил желтую за фол против Адамова.

17' Егорычев! Нанес удар по воротам туляков — Коченков выбил мяч на угловой.

16' Костадинов завалил Гаджимурадова. Уральцы быстро разыграли штрафной.

14' Что ни говори, а «Урал» смотрится поинтереснее «Арсенала». Арсенальцы пока не могут найти пути к воротам Помазуна.

13' На счастье «Арсенала», судьи не засчитали гол.

11' ВАР что-то слишком долго проверяет, был чистым ли был гол. Кажется, мяч попал в руку Бикфалви.

9' Второй мяч влетает в ворота «Арсенала»… 2:0.

Бикфалви оторвался от Степанова и мощно вколотил мяч в ворота.

8' Снова в атаке «Урал». Коченков кулаками выбил мяч от ворот.

5' Какое неприятное начало матча для «Арсенала».

5' «Урал» открыл счет в матче. 1:0.

Скидка на Йововича на Бикфалви, тот принял мяч и пробил по воротам. Новосельцев и Хлусевич прозевали соперника.

4' Кангва прорвался в штрафную и сфолил — подтолкнул в спину Адамова.

2' Опасный момент у «Урала»: мяч с фланга прилетел на угол вратарской к Колесниченко, тот успел обработать и пробил. Наш вратарь Коченков на месте.

1' Стартовый свисток. Поехали! Вперед «Арсенал»!

0' Главный судья матча — Алексей Матюнин из Москвы.

0' Стартовые составы на матч:

0' Интересно, что три арсенальца ранее выступали за «Урал» — это Сергей Ткачев, Игорь Смольников и Игорь Горбатенко.

0' В рамках РПЛ «Арсенал» и «Урал» встречались между собой 12 раз. Туляки трижды победили, четыре раза проиграли, а 5 встреч завершились вничью. Разница мячей — 13−13.

0' Дела у «Арсенала» медленно, но верно налаживаются. Оружейникам, наконец, удалось выбраться из подвала турнирной таблицы. Сейчас команда Божовича занимает 12 строчку. В случае победы туляки смогут подняться на одну позицию и подвинуть «Крылья Советов».

«Урал» — аутсайдер чемпионата. У ребят из екатеринбурга игра совсем не клеится. За 8 матчей команда Шалимова забила всего 2 гола и пропустила 13. Как результат — 16 строчка в таблице.

0' Добрый день, друзья! Сегодня наш «Арсенал» играет на выезде в Екатеринбурге против «Урала». Впервые в сезоне официальный матч туляков состоится в понедельник. Начало встречи в 17.00. Болеем за наших вместе с Myslo!

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