«Два часа – и ты на Марсе!»: тульские гиды выпустили календарь для туристов

Фото: комитет Тульской области по развитию туризма.

У нынешней Тулы – имидж современного, привлекательного для туризма города: регион за последние два года посетило свыше миллиона человек, и цифра эта продолжает расти. Это повлияло и на востребованность профессии гида – она сегодня на пике популярности.

Специально для гидов в Туле известный российский дизайнер Ксения Кравцова разработала современную линейку авторской одежды и аксессуаров. Все вещи коллекции связаны с Тулой, в узорах используются тульские символы и мотивы. В новом календаре гиды не только показали новую линейку одежды, но и познакомили зрителей с потрясающими туристическими видами, которые никого не оставят равнодушным.

– Современный гид – это архитектор человеческих впечатлений. Он проектирует те ощущения, которые турист увезет из путешествия. Гиды знают о Тульской области всё до мельчайших деталей и готовы часами знакомить с малоизвестными страницами нашей славной истории. И они тоже уверены: если хочешь узнать Россию – начать надо с Тулы, – отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

Приобрести календарь можно будет с 27 сентября в туристско-информационных центрах Тулы, а также выиграть в розыгрыше в соцсетях официального туристического портала региона VisitTula. Коллекция дизайнерской формы для гидов будет презентована на официальном показе, который пройдет в Туле этой осенью.