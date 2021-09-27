новости
новости
Регистрация
«Два часа – и ты на Марсе!»: тульские гиды выпустили календарь для туристов
Фото: комитет Тульской области по развитию туризма.

«Два часа – и ты на Марсе!»: тульские гиды выпустили календарь для туристов

Выпуск приурочен ко Всемирному дню туризма. Календарь разработан совместно с региональным фондом «Агентство развития туризма».

У нынешней Тулы – имидж современного, привлекательного для туризма города: регион за последние два года посетило свыше миллиона человек, и цифра эта продолжает расти. Это повлияло и на востребованность профессии гида – она сегодня на пике популярности.

Специально для гидов в Туле известный российский дизайнер Ксения Кравцова разработала современную линейку авторской одежды и аксессуаров. Все вещи коллекции связаны с Тулой, в узорах используются тульские символы и мотивы. В новом календаре гиды не только показали новую линейку одежды, но и познакомили зрителей с потрясающими туристическими видами, которые никого не оставят равнодушным. 

– Современный гид – это архитектор человеческих впечатлений. Он проектирует те ощущения, которые турист увезет из путешествия. Гиды знают о Тульской области всё до мельчайших деталей и готовы часами знакомить с малоизвестными страницами нашей славной истории. И они тоже уверены: если хочешь узнать Россию – начать надо с Тулы, – отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина. 

 

Приобрести календарь можно будет с 27 сентября в туристско-информационных центрах Тулы, а также выиграть в розыгрыше в соцсетях официального туристического портала региона VisitTula. Коллекция дизайнерской формы для гидов будет презентована на официальном показе, который пройдет в Туле этой осенью.

 

Галерея
Туристический календарь, Фото: 1
Туристический календарь, Фото: 2
Туристический календарь, Фото: 3
Туристический календарь, Фото: 4
Туристический календарь, Фото: 5
Туристический календарь, Фото: 6
Туристический календарь, Фото: 7
Туристический календарь, Фото: 8
Туристический календарь, Фото: 9
Туристический календарь, Фото: 10
Туристический календарь, Фото: 11
Туристический календарь, Фото: 12
Туристический календарь, Фото: 13
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 18:38 +1
Другие статьи по темам
Событие
туризмдостопримечательности Тульской областикалендарь для туристовтульские гиды
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Провальный матч «Арсенала»: туляки проиграли «Уралу» в Екатеринбурге– 0:2
Провальный матч «Арсенала»: туляки проиграли «Уралу» в Екатеринбурге– 0:2
Не поверившим счетчики тулякам придут большие счета за газ
Не поверившим счетчики тулякам придут большие счета за газ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.