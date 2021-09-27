В центре Тулы посетители бара устроили драку

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Один из мужчин в больнице, зачинщик конфликта задержан.

Ночью в Центральном районе Тулы произошла драка. На пульт централизованной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в одном из городских баров конфликтуют посетители.

Мужчины вышли во двор «разобраться», а сотрудники заведения нажали «тревожную кнопку». Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали зачинщика конфликта – им оказался 26-летний ранее судимый туляк. Избитый им мужчина госпитализирован.