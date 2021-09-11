Фото пресс-службы «Арсенала».
В тренерский штаб «Арсенала» вошли черногорские специалисты
Они будут помогать тренеру Миодрагу Божовичу.
В тренерском штабе ПФК «Арсенал» произошли изменения, в него вошли черногорские специалисты.
Саша Петрович хорошо известен тульским болельщикам. 54-летний Петрович работал в «Арсенале» в сезоне-2017/18.
55-летний Веско Стешевич помогал Миодрагу Божовичу в пермском «Амкаре», московском «Динамо» и «Ростове».
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