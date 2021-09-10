Евгений Зубицкий удостоен Благодарности Президента РФ

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Президент Промышленно-металлургического холдинга Евгений Зубицкий получил Благодарность Президента Российской Федерации «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Награду руководителю компании вручил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на торжественном собрании, приуроченном ко Дню города Тулы. Глава региона напомнил, что в этом году праздник особенный – оружейной столице исполняется 875 лет. Во все времена тульская земля была родиной трудолюбивых, талантливых людей с твердым характером и несгибаемой волей. Более шести веков назад дружины русских князей разгромили здесь монгольскую орду. С этого события началось зарождение сильного, единого российского государства.

Всего в этот день государственные и региональные награды получили 26 человек.

– Ваш вклад в развитие Тульской области намного шире ее границ. Это вклад в развитие всей России. Благодарю вас за добросовестный труд, целеустремленность, инициативность и любовь к родной земле. Поздравляю вас с Днем города-героя Тулы и Тульской области и с заслуженными наградами! – сказал Алексей Дюмин.

Президент ПМХ Евгений Зубицкий отметил:

– Эта награда – большая честь для меня. Ежегодно ПМХ вкладывает миллиарды рублей в развитие отечественной металлургии и угольной промышленности. Также мы активно помогаем регионам присутствия. За последние пять лет мы направили более 380 млн рублей на благотворительность в Тульской области. Эти средства пошли на реконструкцию Центра детской психоневрологии, борьбу с коронавирусной инфекцией, поддержку тульского бокса и другие направления.

На предприятиях ПМХ в Тульской области работают 10 тысяч человек. Средняя зарплата сотрудников составляет 54,6 тыс. руб., что на 20% выше, чем в регионе. В 2019 г. по инициативе Евгения Зубицкого был реализован один из крупнейших проектов в современной истории отечественной металлургии – металлургический завод «Тула-Сталь».

Евгений Борисович Зубицкий – президент Промышленно-металлургического холдинга. Родился в Кемерове в 1968 г. Окончил Московский государственный университет коммерции.

Трудовой путь начал на Кемеровском коксохимическом заводе (ПАО «Кокс»). С 2001 по 2007 гг. был председателем Совета директоров ОАО «Тулачермет». С 2003 г. – президент ООО УК «ПМХ».

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За доблестный шахтерский труд» III степени, медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, медалью «За служение Кузбассу». В 2019 г. Евгению Борисовичу было присвоено звание «Заслуженный металлург Российской Федерации».

ПМХ в Тульской области

На предприятиях ПМХ в Тульской области работают 10 тысяч человек. Крупнейшими являются АО «Тулачермет» и АО «Полема».

Средняя зарплата сотрудников ПМХ в Тульской области составляет 54,6 тыс. рублей, это на 20% выше, чем в среднем по региону.

Большое внимание уделяется поддержке жителей и социальной инфраструктуры Тульской области. За последние пять лет на благотворительность было направлено свыше 380 млн рублей. Основные направления – это реконструкция Центра детской психоневрологии, помощь в борьбе с коронавирусом, поддержка Федерации бокса Тульской области. Ко Дню металлурга компания погасила ипотечные кредиты многодетным сотрудникам, имеющим четырех и более детей. В мае завод «Тула-Сталь» завершил поставки арматуры (10 тыс. тонн) по старым сметным ценам для строящихся социально важных объектов региона (детские сады, школа, онкологический центр, реконструкция Тульского велотрека).

Инвестиционные проекты

ПМХ реализует значимые для региона инвестиционные проекты. Крупнейший из них – капитальный ремонт первого разряда доменной печи № 1 АО «Тулачермет» (фактически – строительство новой высокотехнологичной ДП). Ее запуск позволит предприятию увеличить объем производства, начало работы печи запланировано на 2022 год.

По инициативе Евгения Зубицкого в Туле был реализован один из крупнейших проектов в отечественной металлургии – запущен металлургический завод «Тула-Сталь». Инвестиции в проект составили 55 млрд руб. В настоящий момент на предприятии работают 2 тыс. человек. Завод уже вышел на проектную мощность и сейчас является крупнейшим поставщиком сортового проката в Центральном федеральном округе.