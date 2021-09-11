В Центральном парке начался парад огромных фигур из воздушных шаров: видео

Фото и видео пресс-службы ГУ ТО «Тульские парки».

В Центральном парке Тулы стартовало аэрокарнавальное шествие. По аллеям под зажигательную музыку гуляют 15 огромных фигур в костюмах из воздушных шаров, в создании которых принимали участие более 20 специалистов.

Кажется, дети от такого зрелища в восторге!

Напомним, главными дизайнерами костюмов стали Сергей и Анатолий Шевченко, которые приехали в Тулу из Крыма.

Аэрокарнавальное шествие продлится до 18.00.