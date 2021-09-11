новости
новости
Регистрация
В Центральном парке начался парад огромных фигур из воздушных шаров: видео
Фото и видео пресс-службы ГУ ТО «Тульские парки».

В Центральном парке начался парад огромных фигур из воздушных шаров: видео

По парку гуляют герои любимых мультфильмов.

В Центральном парке Тулы стартовало аэрокарнавальное шествие. По аллеям под зажигательную музыку гуляют 15 огромных фигур в костюмах из воздушных шаров, в создании которых принимали участие более 20 специалистов.

Кажется, дети от такого зрелища в восторге!

Напомним, главными дизайнерами костюмов стали Сергей и Анатолий Шевченко, которые приехали в Тулу из Крыма.

Аэрокарнавальное шествие продлится до 18.00.

Полная афиша мероприятий, посвященных Дню города, в нашей специальной статье.

Галерея
В Центральном парке начался парад огромных фигур из воздушных шаров, Фото: 1
В Центральном парке начался парад огромных фигур из воздушных шаров, Фото: 2
В Центральном парке начался парад огромных фигур из воздушных шаров, Фото: 3
В Центральном парке начался парад огромных фигур из воздушных шаров, Фото: 4
В Центральном парке начался парад огромных фигур из воздушных шаров, Фото: 5
В Центральном парке начался парад огромных фигур из воздушных шаров, Фото: 6
показать все фотографии
Сюжет: День города 2021
В Туле на День города выступят группа #2Маши и певец Артем Качер
Жизнь Тулы и области
В Туле на День города выступят группа #2Маши и певец Артем Качер
сегодня, в 18:15, 27 360 0
«Сила Тулы»: многотонный грузовик, гири по 240 кг и другие испытания для стронгменов
Обзоры / События
«Сила Тулы»: многотонный грузовик, гири по 240 кг и другие испытания для стронгменов
сегодня, в 17:52, 0 1691 1
В Туле состоялся Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»
Культура
В Туле состоялся Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»
сегодня, в 17:25, 7 286 0
Фестиваль «Театральный дворик» в Туле: афиша
Жизнь Тулы и области
Фестиваль «Театральный дворик» в Туле: афиша
сегодня, в 13:58, 4 720 1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:05 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
аэрокарнавальное шествиефигуры из воздушных шаров
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тренерский штаб «Арсенала» вошли черногорские специалисты
В тренерский штаб «Арсенала» вошли черногорские специалисты
В Тульской областной клинической больнице начал работу самый мощный в регионе компьютерный томограф
В Тульской областной клинической больнице начал работу самый мощный в регионе компьютерный томограф
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.