Фото и видео пресс-службы ГУ ТО «Тульские парки».
В Центральном парке начался парад огромных фигур из воздушных шаров: видео
По парку гуляют герои любимых мультфильмов.
В Центральном парке Тулы стартовало аэрокарнавальное шествие. По аллеям под зажигательную музыку гуляют 15 огромных фигур в костюмах из воздушных шаров, в создании которых принимали участие более 20 специалистов.
Кажется, дети от такого зрелища в восторге!
Напомним, главными дизайнерами костюмов стали Сергей и Анатолий Шевченко, которые приехали в Тулу из Крыма.
Аэрокарнавальное шествие продлится до 18.00.
Полная афиша мероприятий, посвященных Дню города, в нашей специальной статье.
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