Туляков приглашают в команду по американскому футболу
«Тарантула» объявляет набор.
Туляков приглашают в команду по американскому футболу – «Тарантула». Испытать свои силы в этом виде спорта могут мужчины от 16 до 40 лет.
Как сообщает министерство спорта Тульской области, тренировки будут проводиться 2-3 раза в неделю. Количество мест в команде не ограничено.
Знания по американскому футболу приветствуются, но не являются обязательными, всему научат наставники и тренеры, которые имеют большой игровой опыт.
Тренировки бесплатные.
В сезоне 2021/22 «Тарантула» намерена показать себя в рамках чемпионата России, на международных и региональных турнирах по американскому футболу.
Подробности – в официальных аккаунтах команды в социальных сетях @tarantula_football, а также по телефону 8 (910) 553-00-98.
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