Туляков приглашают в команду по американскому футболу – «Тарантула». Испытать свои силы в этом виде спорта могут мужчины от 16 до 40 лет.

Как сообщает министерство спорта Тульской области, тренировки будут проводиться 2-3 раза в неделю. Количество мест в команде не ограничено.

Знания по американскому футболу приветствуются, но не являются обязательными, всему научат наставники и тренеры, которые имеют большой игровой опыт.

Тренировки бесплатные.