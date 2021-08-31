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Туляков приглашают в команду по американскому футболу

Туляков приглашают в команду по американскому футболу

«Тарантула» объявляет набор.

Туляков приглашают в команду по американскому футболу – «Тарантула». Испытать свои силы в этом виде спорта могут мужчины от 16 до 40 лет.

Как сообщает министерство спорта Тульской области, тренировки будут проводиться 2-3 раза в неделю. Количество мест в команде не ограничено.
 
Знания по американскому футболу приветствуются, но не являются обязательными, всему научат наставники и тренеры, которые имеют большой игровой опыт.
 
Тренировки бесплатные.

В сезоне 2021/22 «Тарантула» намерена показать себя в рамках чемпионата России, на международных и региональных турнирах по американскому футболу.

Подробности – в официальных аккаунтах команды в социальных сетях  @tarantula_football, а также по телефону 8 (910) 553-00-98.

 

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:20 +2
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