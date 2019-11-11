«ТулаАренаБоул»: Победителем турнира по американскому футболу стала «Тарантула»

Фото Александра Колесника.

Впервые в Тульской области прошел турнир по американскому футболу «ТулаАренаБоул». Турнир состоялся 10 ноября в футбольной академии Дмитрия Аленичева.

За кубок сражались четыре команды: наша «Тарантула», «Разбойники» (Брянск), «Киборги» (Обнинск) и «Могучие утки» (Воронеж). Пары соперников определяли в ходе жеребьевки.

Отметим, что организатором турнира выступила Федерация американского футбола Тульской области при поддержке регионального правительства и комитета по спорту.

В турнире было всё, что полагается для большого спортивного праздника: азарт, интрига, сумасшедший накал страстей и эмоции через край!

В первом полуфинальном матче сражались «Разбойники» и «Тарантула». В непростом поединке победили туляки. Следом «Киборги» на последних секундах неожиданно вырвали победу у «Могучих уток».

За бронзу турнира боролись команды из Брянска и Воронежа. Но видимо, «Могучие утки» не успели отойти от обидного поражения в полуфинале и уступили «Разбойникам».

Финальный матч для тульской «Тарантулы» изначально складывался не очень удачно — первая половина игры осталась за соперниками. Но наши парни собрались и всё же выиграли.

«Тарантула» стала обладателем первого Кубка «ТулаАренаБоул»!

Алексей Бессонов, руководитель команды, прокомментировал результаты турнира:

- В открытой лиге Черноземья мы играли сборной командой — у нас были ребята из Брянска и Донецка. Сейчас же в составе были только тульские спортсмены, прошедшие нашу Школу новичков.

По словам Алексея, в этом турнире у «Тарантулы» были такие цели: выступить своей командой, впервые выставить новичков, оценить уровень подготовки и реализации, получить опыт в проведении и организации соревнований, опробовать тренерский состав молодых специалистов, а также познакомить зрителей с этим видом спорта.

- Надеемся, что «ТулаАренаБоул» станет ежегодным событием. Количество команд и география участников будет только расти!