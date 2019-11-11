«ТулаАренаБоул»: Победителем турнира по американскому футболу стала «Тарантула»
Кубок завоевала команда – хозяйка турнира.
Впервые в Тульской области прошел турнир по американскому футболу «ТулаАренаБоул». Турнир состоялся 10 ноября в футбольной академии Дмитрия Аленичева.
За кубок сражались четыре команды: наша «Тарантула», «Разбойники» (Брянск), «Киборги» (Обнинск) и «Могучие утки» (Воронеж). Пары соперников определяли в ходе жеребьевки.
Отметим, что организатором турнира выступила Федерация американского футбола Тульской области при поддержке регионального правительства и комитета по спорту.
В турнире было всё, что полагается для большого спортивного праздника: азарт, интрига, сумасшедший накал страстей и эмоции через край!
В первом полуфинальном матче сражались «Разбойники» и «Тарантула». В непростом поединке победили туляки. Следом «Киборги» на последних секундах неожиданно вырвали победу у «Могучих уток».
За бронзу турнира боролись команды из Брянска и Воронежа. Но видимо, «Могучие утки» не успели отойти от обидного поражения в полуфинале и уступили «Разбойникам».
Финальный матч для тульской «Тарантулы» изначально складывался не очень удачно — первая половина игры осталась за соперниками. Но наши парни собрались и всё же выиграли.
«Тарантула» стала обладателем первого Кубка «ТулаАренаБоул»!
Алексей Бессонов, руководитель команды, прокомментировал результаты турнира:
- В открытой лиге Черноземья мы играли сборной командой — у нас были ребята из Брянска и Донецка. Сейчас же в составе были только тульские спортсмены, прошедшие нашу Школу новичков.
- Надеемся, что «ТулаАренаБоул» станет ежегодным событием. Количество команд и география участников будет только расти!
- лучший защитник — Алексей Хрулев, «Разбойники»,
- лучший игрок нападения — Иван Талалаев, «Киборги»,
- приз зрительских симпатий — Валерий Быстров, «Тарантула»,
- самый полезный игрок — Эрмель Дмитрий, «Тарантула».