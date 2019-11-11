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«ТулаАренаБоул»: Победителем турнира по американскому футболу стала «Тарантула»
Фото Александра Колесника.

«ТулаАренаБоул»: Победителем турнира по американскому футболу стала «Тарантула»

Кубок завоевала команда – хозяйка турнира.

Впервые в Тульской области прошел турнир по американскому футболу «ТулаАренаБоул». Турнир состоялся 10 ноября в футбольной академии Дмитрия Аленичева.

За кубок сражались четыре команды: наша «Тарантула», «Разбойники» (Брянск), «Киборги» (Обнинск) и «Могучие утки» (Воронеж). Пары соперников определяли в ходе жеребьевки.

Отметим, что организатором турнира выступила Федерация американского футбола Тульской области при поддержке регионального правительства и комитета по спорту.

В турнире было всё, что полагается для большого спортивного праздника: азарт, интрига, сумасшедший накал страстей и эмоции через край!

В первом полуфинальном матче сражались «Разбойники» и «Тарантула». В непростом поединке победили туляки. Следом «Киборги» на последних секундах неожиданно вырвали победу у «Могучих уток».

За бронзу турнира боролись команды из Брянска и Воронежа. Но видимо, «Могучие утки» не успели отойти от обидного поражения в полуфинале и уступили «Разбойникам».

Финальный матч для тульской «Тарантулы» изначально складывался не очень удачно — первая половина игры осталась за соперниками. Но наши парни собрались и всё же выиграли.

«Тарантула» стала обладателем первого Кубка «ТулаАренаБоул»!

Алексей Бессонов, руководитель команды, прокомментировал результаты турнира:

- В открытой лиге Черноземья мы играли сборной командой — у нас были ребята из Брянска и Донецка. Сейчас же в составе были только тульские спортсмены, прошедшие нашу Школу новичков.

По словам Алексея, в этом турнире у «Тарантулы» были такие цели:  выступить своей командой, впервые выставить новичков, оценить уровень подготовки и реализации, получить опыт в проведении и организации соревнований, опробовать тренерский состав молодых специалистов, а также познакомить зрителей с этим видом спорта. 
 

- Надеемся, что «ТулаАренаБоул» станет ежегодным событием. Количество команд и география участников будет только расти!

 
На турнире выбрали лучших игроков:
 
  • лучший защитник — Алексей Хрулев, «Разбойники»,
  • лучший игрок нападения — Иван Талалаев, «Киборги»,
  • приз зрительских симпатий — Валерий Быстров, «Тарантула»,
  • самый полезный игрок — Эрмель Дмитрий, «Тарантула».

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:27 +3
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