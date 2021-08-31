В Ясногорском районе разыскивают пропавшего мужчину
Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого человека.
В поселке Есуковский Ясногорского района пропал 53-летний Сергей Анатольевич Соловьев. Его местонахождение неизвестно с 29 августа.
К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы.
Одежда: предположительно, серая спецовка, черные брюки, черные резиновые калоши, ярко-оранжевая бейсболка.
Знаете, где находится Сергей Соловьев? Сообщайте по телефонам
8 (800) 700-54-52 или 02, 102, 112.
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