В Ясногорском районе разыскивают пропавшего мужчину

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого человека.

В поселке Есуковский Ясногорского района пропал 53-летний Сергей Анатольевич Соловьев. Его местонахождение неизвестно с 29 августа.

К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы.

Одежда: предположительно, серая спецовка, черные брюки, черные резиновые калоши, ярко-оранжевая бейсболка.