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В Ясногорском районе разыскивают пропавшего мужчину

В Ясногорском районе разыскивают пропавшего мужчину

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого человека.

В поселке Есуковский Ясногорского района пропал 53-летний Сергей Анатольевич Соловьев. Его местонахождение неизвестно с 29 августа.

К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы.

Одежда: предположительно, серая спецовка, черные брюки, черные резиновые калоши, ярко-оранжевая бейсболка.

Знаете, где находится Сергей Соловьев? Сообщайте по телефонам
8 (800) 700-54-52 или 02, 102, 112.

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