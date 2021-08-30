В Белеве открыли две мемориальные доски в честь героев-фронтовиков

Василий Павлович Морозов и Александр Евстафьевич Борисюк проживали в райцентре и защищали Родину в годы Великой Отечественной войны.

Василий Морозов окончил военную авиационную школу летчиков. С июня 1941 года попал на фронт. К апрелю 1944 года Морозов командовал эскадрильей 20-го гвардейского авиаполка 3-й гвардейской авиадивизии 3-го гвардейского авиакорпуса АДД СССР. К тому времени на его счету было 267 боевых вылетов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года «за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии майор Василий Морозов был удостоен высокого звания «Герой Советского Союза».

Александр Борисюк родился в Белеве. С сентября 1941 года попал на фронт. Участвовал в боях на Ленинградском и 2-м Белорусском фронтах. К июлю 1944 года старший сержант Борисюк командовал минометным взводом 588-го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии 23-й армии Ленинградского фронта. Отличился во время Выборгской операции и боях на Карельском перешейке.

9 июля 1944 года в ходе форсирования Вуоксы, несмотря на огонь противника, Борисюк организовал переправу своего взвода. Во время форсирования с лодок открыл залповый минометный огонь по противнику, подавил вражеский пулемет, что способствовало успешной переправе других подразделений. Взвод закрепился на плацдарме и отразил семь контратак противника. За это Александр Борисюк получил звание «Герой Советского Союза». 26 февраля 1945 года он погиб в бою за польский город Грауденц.

В открытии мемориальных досок приняли участие председатель Совета Тульского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Олег Трунов, руководитель белевского отделения Российского военно-исторического общества Юлия Волкова, военный комиссар Белевского района Олег Семенов, председатель Совета ветеранов Белевского района Сергей Борисов, представители общественности и учебных заведений района.

– Открытие памятных досок героям-белевцам является важным фактором, связывающим поколения, чтобы сегодняшние молодые люди помнили о тех, кому они обязаны мирной жизнью, чистым небом, возможностью учиться и работать на мирной земле, – отметил на церемонии открытия член Общественной палаты Тульской области, 1-й зампредседателя областного Совета ветеранов Валерий Новиков.