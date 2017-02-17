В Туле появился американский футбол

Фото Дмитрия Дзюбина.

Американский футбол в России не очень популярен. В Москве, Брянске, Липецке, Санкт-Петербурге, Ярославле этот вид спорта давно уже развивают. Оказывается, и в Тульской области есть своя команда по американскому футболу — «Тарантула». А на днях ее официально признали на всероссийском уровне. Теперь тульский клуб входит в Федерацию американского футбола России.

А это значит, что «Тарантула» сможет выступать в национальном чемпионате и во всех играх, проводимых на официальном уровне.

Роман Солодов, президент Федерации американского футбола в Туле рассказал о дальнейших планах.

Роман Солодов – Федерация американского футбола в Туле существует с января 2017 года. Пока в нее входит всего одна команда. С марта у нас начнутся товарищеские игры. Сыграем с Брянском, Орлом, Липецком. Хотим популяризировать этот вид спорта в Тульской области. Планируем создать команды на базе тульских институтов, сейчас ведем переговоры. Пока тяжело донести до туляков, что это интересная игра. Сложно объяснить правила, специфику. Но со временем планируем исправить эту ситуацию.

Myslo побывал на тренировке команды и узнал, почему участники выбрали именно этот вид спорта. Итак знакомьтесь — тульская «Тарантула».

А что вы знаете об американском футболе? Наверняка, лишь по зарубежным фильмам. Это грубая и агрессивная игра. Поэтому нужна и серьезная экипировка, чтобы не травмироваться.

Тренер — опытный Валерий Быстров. Он 16 лет занимался этим спортом в Донецке, является мастером спорта по американскому футболу.

Валерий Быстров – Сейчас в нашей команде около 30 человек, из них одна девушка. В дальнейшем мы планируем собрать женскую команду. Серьезных требований к участникам у нас нет. Главное, было бы желание и здоровье. В Туле мало, кто знает про американский футбол. Поэтому к нам приходят без знания правил, все объясняем с нуля. Сейчас мы ищем зал для полноценных тренировок. К тому же у нас пока финансовые трудности — экипировку приходится самим покупать. Но надеемся, что эта ситуация наладится. Будем стараться привлекать игроков в команду, ведь американский футбол — интересная игра!

В «Тарантуле» среди крепких мужчин есть одна девушка — Аделина Бровкина. Почему такая хрупкая представительница прекрасной половины человечества выбрала этот мужской вид спорта, мы узнали у самой Аделины.

Аделина Бровкина – Я пришла в команду в декабре 2016 года, правил игры не знала. Этот спорт всегда казался мне очень зрелищным, я хотела попробовать поиграть в него еще с подросткового возраста. Надеюсь, что скоро мы сможем создать женскую команду. Девушки, это не страшно и очень круто! Приходите! Тренироваться с парнями, конечно, сложно. Я не всегда выдерживаю такие темпы и нагрузки. Но в этом есть свои плюсы — я быстрее чувствую, как расту, и сложные упражнения мне даются легче.

Пообщались мы и с мужской половиной команды.

Алексей Костромин – Я видел много фильмов про американский футбол. Хотел попробовать себя в этом виде спорта. Я хотел в команду и теперь помогаю ее развивать. Пока от американского футбола жду соревнований. Уже хочется выйти на поле и побороться с другими командами.

Даниил Атунлесе – Почему начал заниматься американским футболом? Стало интересно, хотелось стать первым в городе, кто занимается этим видом спорта. Новое — всегда интересно. Когда пришел на тренировки, абсолютно ничего не знал. Но со временем научился играть. Сейчас жду соревнований, чтобы узнать, готовы мы или нет. Конечно, пока немного стремно — какой-то дядька будет с разбегу в меня врезаться.

Пока «Тарантула» ждет официального признания от министерства спорта Тульской области. Понравится ли тулякам американский футбол, узнаем со временем. Если заинтересовались и хотите попробовать свои силы в этом виде спорта, звоните по номеру 8 (910)-167-19-50.

Американский футбол, известный в США как футбол, — контактный командный вид спорта. В нем принимают участие две команды, по одиннадцать игроков с каждой стороны, играют овальным мячом на прямоугольном поле. Длина поля – 120 ярдов (109,728 м, из них 100 ярдов (~91,45 м) — игровая зона и по 10 крайних ярдов (9,144 м) — очковые зоны команд и шириной 53,3 ярда (48,738 м) с воротами в виде рогатки на обоих концах.

Команда должна владеть мячом для продвижения его в очковую зону, неся или пасуя мяч. Сначала одной из команд надо продвинуть мяч на 10 ярдов (дается 4 попытки). Если им это удастся, они получают ещё четыре попытки. В противном случае, мяч достаётся соперникам. Очки можно набрать за счет продвижения мяча в конец зоны (тачдаун) или забив его в ворота (филдгол), также защита может набрать очки, сделав сейфти (зарабатывается защитой, когда игрок нападения остановлен с мячом в своей собственной очковой зоне или игрок нападения покинул поле с мячом, находясь в своей очковой зоне). Та команда, у которой по истечении матча больше очков, побеждает.