Тульская команда по американскому футболу вышла в полуфинал Лиги Черноземья

Фото из архива Myslo.

Команду из Тулы спортивные СМИ называют открытием сезона. В этом году «Тарантула» показывает впечатляющие результаты в открытой Лиге Черноземья по американскому футболу. Туляки уверенными шагами добрались до полуфинала турнира, где им предстоит сразиться с одним из фаворитов соревнований — московским «Спартаком». Матч состоится уже 21 сентября в 15.00 в столице.

Корреспондент Myslo пообщался с представителями «Тарантулы» и узнал, как ребятам удалось добиться таких успехов, ведь команда совсем молодая.

Алексей Бессонов, руководитель команды:

Алексей Бессонов - Путь молодой команды обычно тернист. На начальном этапе тяжело добиться результата, потому что приходится противостоять более опытным игрокам. Мы ценим свои достижения очень высоко! Могли только мечтать о таких результатах. С каждым годом мы становимся опытнее и сильнее, в этом году за нас также играют ребята из Брянска и Донецка.

Чего команда ожидает от предстоящего матча со «Спартаком»?

- Мы ждем хорошую достойную игру. Победить будет крайне тяжело. Мы уже встречались со «Спартаком», тогда первый тайм закончили вничью, вторую половину уступили. Надеемся из этого извлечь грамотные уроки. Сейчас мы увеличили количество тренировок. Пытаемся сделать все, что от нас зависит — в плане физической, моральной подготовки. Если выиграем, прыгнем выше головы! В составе «Спартака» — многократные чемпионы страны, а у нас в команде люди, которые только год назад взяли в руки мяч. Гордимся, что будем противостоять игрокам такого уровня, — говорит Алексей.

Кстати, все желающие могут поехать на выезд, поддержать тульскую команду. Для болельщиков, которые останутся дома, будет работать качественная видеотрансляция матча. За анонсами следите в группе «Тарантулы» ВКонтакте

Американский футбол в Тульской области пока только набирает популярность, поэтому в команде нехватка игроков.

Владимир Миллер, игрок «Тарантулы»:

- Нам нужны люди, желающие расти физически, ментально. Лично для меня американский футбол — это сброс стресса, очищение разума. Занимаясь этим видом спорта, я полностью отказался от алкоголя. Нам нужны те, кто готов присоединиться к нашей команде, стать ее неотъемлемой частью. Для новых участников после завершения сезона основная команда проведет двухмесячный курс молодого бойца. Наши лидеры обучат ребят основам, приемам, правилам и игровому взаимодействию внутри команды. Американский футбол хорош тем, что здесь найдется место каждому.

Сейчас команда занимается на открытом поле, которое арендует у одного из учебных заведений. Аренду оплачивают игроки. Зимой «Тарантула» переберется в «Новое поколение». Спортзал, кстати, команде предоставил региональный комитет по спорту.

- Приходите на наши тренировки, задавайте любые вопросы. Приглашаем туляков на выездные матчи! Нам бы хотелось, чтобы сообщество американского футбола в Туле росло. Многие считают, что это грубая игра. Но это не так. Я бы назвал ее динамичной, агрессивной и увлекательной. По сути это смесь тяжелой, легкой атлетики и шахмат. Интеллекта здесь очень много. Игроки заучивают комбинации и выполняют их. Без слаженной работы команды результат невозможен. От того, как качественно мы подготовим материал, зависит исход матча, — говорит Алексей.

В планах у «Тарантулы» создать детскую команду, чтобы этот вид спорта активно развивался в Тульской области. Ребята напомнили пример простого парня из Петрозаводска, который выступал за местную команду «Карельские оружейники». Благодаря американскому футболу Никита Юсферов поступил в колледж в США и сейчас играет за профессиональную команду. Это уникальный случай в России.