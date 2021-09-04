Волейболистки «Тулицы» обыграли «Жетысу». Фоторепортаж Myslo
Вчера состоялись матчи первого тура Кубка губернатора по волейболу.
В первой игре соперницами хозяев турнира, «Тулицы», стали волейболистки из казахской команды «Жетысу».
Матч закончился уверенной победой тулячек со счетом 3:0. Две партии «Тулица» выиграла со счетом 25:16 и одну — со счетом 25:19.
Сегодня «Тулица» сыграет очередной матч против команды «Динамо-АК Барс» из Казани.
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