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Волейболистки «Тулицы» обыграли «Жетысу». Фоторепортаж Myslo

Волейболистки «Тулицы» обыграли «Жетысу». Фоторепортаж Myslo

Вчера состоялись матчи первого тура Кубка губернатора по волейболу.

В первой игре соперницами хозяев турнира, «Тулицы», стали волейболистки из казахской команды «Жетысу».

Матч закончился уверенной победой тулячек со счетом 3:0. Две партии «Тулица» выиграла со счетом 25:16 и одну — со счетом 25:19.

Сегодня «Тулица» сыграет очередной матч против команды «Динамо-АК Барс» из Казани.

 

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Тулица - Жетысу, Фото: 44
Тулица - Жетысу, Фото: 45
Тулица - Жетысу, Фото: 46
Тулица - Жетысу, Фото: 47
Тулица - Жетысу, Фото: 48
Тулица - Жетысу, Фото: 49
Тулица - Жетысу, Фото: 50
Тулица - Жетысу, Фото: 51
Тулица - Жетысу, Фото: 52
Тулица - Жетысу, Фото: 53
Тулица - Жетысу, Фото: 54
Тулица - Жетысу, Фото: 55
Тулица - Жетысу, Фото: 56
Тулица - Жетысу, Фото: 57
Тулица - Жетысу, Фото: 58
Тулица - Жетысу, Фото: 59
Тулица - Жетысу, Фото: 60
Тулица - Жетысу, Фото: 61
Тулица - Жетысу, Фото: 62
Тулица - Жетысу, Фото: 63
Тулица - Жетысу, Фото: 64
Тулица - Жетысу, Фото: 65
Тулица - Жетысу, Фото: 66
Тулица - Жетысу, Фото: 67
Тулица - Жетысу, Фото: 68
Тулица - Жетысу, Фото: 69
Тулица - Жетысу, Фото: 70
Тулица - Жетысу, Фото: 71
Тулица - Жетысу, Фото: 72
Тулица - Жетысу, Фото: 73
Тулица - Жетысу, Фото: 74
Тулица - Жетысу, Фото: 75
Тулица - Жетысу, Фото: 76
Тулица - Жетысу, Фото: 77
Тулица - Жетысу, Фото: 78
Тулица - Жетысу, Фото: 79
Тулица - Жетысу, Фото: 80
Тулица - Жетысу, Фото: 81
Тулица - Жетысу, Фото: 82
Тулица - Жетысу, Фото: 83
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