В Туле стартовал Кубок губернатора по волейболу: фоторепортаж
Соревнования проходят в манеже «Арсенала». Приходите поболеть за «Тулицу»!
Сегодня, 3 сентября, в Туле стартовал Кубок губернатора по волейболу. Напомним, в турнире принимают участие четыре команды: «Тулица» (Тульская область), «Динамо-АК БАРС» (Казань), «Динамо» (Краснодар), «Жетысу» (Казахстан).
Призовой фонд турнира составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей.
В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, руководитель чемпионата России среди женских команд Борис Степанов, Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Александр Савин, президент ВК «Тулица» Николай Терехов.
- Тула, привет! — обратился глава региона к болельщикам. — Да, это не футбол и не хоккей, это намного лучше! Дорогие наши, обаятельные спортсменки, уважаемые друзья, болельщики, мы видим, как волейбол развивается в городе. Болеем за нашу команду, за «Тулицу». Будем делать всё для того, чтобы наши девчонки выступали и были лучше всех. Хочу поприветствовать спортсменок, которые приехали на турнир. Желаю хорошей и честной игры. Пусть победит сильнейший.
Борис Степанов поблагодарил Алексея Дюмина за вклад в развитие волейбола и возрождение клуба «Тулица».
- Можно смело заявить, что Тула находится в лидерах среди регионов, которые развивают спорт. Хорошей вам игры, чтобы не было никаких травм. Удачи всем, — сказал глава чемпионата России, обратившись к командам.
Александр Савин отметил, что приятно находиться на турнире, где присутствуют болельщики. По его словам, последние два года многие соревнования проходят при пустых трибунах.
После церемонии открытия прозвучали гимны России и Казахстана.
Затем начался матч между «Тулицей» и «Жетысу». Кстати, перед игрой губернатор подошел к тульской команде и сказал напутственные слова. После чего остался на трибуне, чтобы поддержать спортсменок.
На большой волейбольный праздник пришли сотни туляков. Атмосфера в манеже «Арсенала» просто потрясающая. Болельщики здорово поддерживали «Тулицу» на протяжении всей игры.
Кубок губернатора продлится до 5 сентября. Расписание игр:
4 сентября
- 15.00 — «Жетысу» (Казахстан) — «Динамо» (Краснодар),
- 17.30 — «Тулица» (Тульская область) — «Динамо-АК БАРС» (Казань).
5 сентября
- 14.00 — «Динамо-АК БАРС» (Казань) — «Жетысу» (Казахстан),
- 16.30 — «Тулица» (Тульская область) — «Динамо» (Краснодар).
Билеты на матчи «Тулицы» можно приобрести на Myslo!
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