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В Туле стартовал Кубок губернатора по волейболу: фоторепортаж
Фото на заставке пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле стартовал Кубок губернатора по волейболу: фоторепортаж

Соревнования проходят в манеже «Арсенала». Приходите поболеть за «Тулицу»!

Сегодня, 3 сентября, в Туле стартовал Кубок губернатора по волейболу. Напомним, в турнире принимают участие четыре команды: «Тулица» (Тульская область), «Динамо-АК БАРС» (Казань), «Динамо» (Краснодар), «Жетысу» (Казахстан).

Призовой фонд турнира составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей.

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, руководитель чемпионата России среди женских команд Борис Степанов, Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Александр Савин, президент ВК «Тулица» Николай Терехов.

- Тула, привет! — обратился глава региона к болельщикам. — Да, это не футбол и не хоккей, это намного лучше! Дорогие наши, обаятельные спортсменки, уважаемые друзья, болельщики, мы видим, как волейбол  развивается в городе. Болеем за нашу команду, за «Тулицу». Будем делать всё для того, чтобы наши девчонки выступали и были лучше всех. Хочу поприветствовать спортсменок, которые приехали на турнир. Желаю хорошей и честной игры. Пусть победит сильнейший.

Борис Степанов поблагодарил Алексея Дюмина за вклад в развитие волейбола и возрождение клуба «Тулица».

- Можно смело заявить, что Тула находится в лидерах среди регионов, которые развивают спорт. Хорошей вам игры, чтобы не было никаких травм. Удачи всем, — сказал глава чемпионата России, обратившись к командам.

Александр Савин отметил, что приятно находиться на турнире, где присутствуют болельщики. По его словам, последние два года многие соревнования проходят при пустых трибунах.

После церемонии открытия прозвучали гимны России и Казахстана.

Затем начался матч между «Тулицей» и «Жетысу». Кстати, перед игрой губернатор подошел к тульской команде и сказал напутственные слова. После чего остался на трибуне, чтобы поддержать спортсменок.

На большой волейбольный праздник пришли сотни туляков. Атмосфера в манеже «Арсенала» просто потрясающая. Болельщики здорово поддерживали «Тулицу» на протяжении всей игры.

Кубок губернатора продлится до 5 сентября. Расписание игр:

4 сентября

  • 15.00 — «Жетысу» (Казахстан) — «Динамо» (Краснодар),
  • 17.30 — «Тулица» (Тульская область) — «Динамо-АК БАРС» (Казань).

5 сентября

  • 14.00 — «Динамо-АК БАРС» (Казань) — «Жетысу» (Казахстан),
  • 16.30 — «Тулица» (Тульская область) — «Динамо» (Краснодар).

Билеты на матчи «Тулицы» можно приобрести на Myslo! 

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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 1
Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 2
Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 3
Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 4
Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 5
Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 6
Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 7
Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 8
Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 9
Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 10
Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 11
Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 12
Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 13
Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 14
Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 15
Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 16
Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 17
Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 18
Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 19
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Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 21
Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 22
Открытие Кубка губернатора по волейболу, Фото: 23
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:45 +1
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