Житель Алексина застукал на месте преступления угонщиков своей машины
Те уже завели авто и собирались уехать.
Полицейские в Алексине выясняют обстоятельства угона.
Вечером 2 сентября в отдел МВД обратился 60-летний житель районного центра, увидевший, как неизвестные во дворе дома собрались угнать его автомобиль Иж-2126 «Ода». Мужчина позвонил в полицию и попытался вытащить из-за руля угонщиков, которые уже завели машину, чтобы уехать.
Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел вместе с владельцем транспортного средства задержали двух подозреваемых.
Сейчас в межмуниципальном отделе МВД России «Алексинский» проводится процессуальная проверка, направленная на установление всех деталей случившегося.
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