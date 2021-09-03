Житель Алексина застукал на месте преступления угонщиков своей машины

Те уже завели авто и собирались уехать.

Полицейские в Алексине выясняют обстоятельства угона.

Вечером 2 сентября в отдел МВД обратился 60-летний житель районного центра, увидевший, как неизвестные во дворе дома собрались угнать его автомобиль Иж-2126 «Ода». Мужчина позвонил в полицию и попытался вытащить из-за руля угонщиков, которые уже завели машину, чтобы уехать.

Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел вместе с владельцем транспортного средства задержали двух подозреваемых.

Сейчас в межмуниципальном отделе МВД России «Алексинский» проводится процессуальная проверка, направленная на установление всех деталей случившегося.