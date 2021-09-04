Изменилось время начала матчей Кубка губернатора по волейболу
Речь идет об играх, которые состоятся 4 сентября. Публикуем изменения.
Сегодня, 4 сентября, в рамках Кубка губернатора Тульской области по волейболу пройдут два матча. Как сообщают организаторы турнира, изменилось время начала поединков. По техническим причинам игры начнутся позже.
В 16.00 «Жетысу» (Казахстан) сыграет с «Динамо» (Краснодар), в 18.30 «Тулица» (Тульская область) сразится с «Динамо-АК БАРС» (Казань).
Билеты на матчи «Тулицы» можно приобрести на Myslo!
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