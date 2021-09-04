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Изменилось время начала матчей Кубка губернатора по волейболу

Изменилось время начала матчей Кубка губернатора по волейболу

Речь идет об играх, которые состоятся 4 сентября. Публикуем изменения.

Сегодня, 4 сентября, в рамках Кубка губернатора Тульской области по волейболу пройдут два матча. Как сообщают организаторы турнира, изменилось время начала поединков. По техническим причинам игры начнутся позже.

В 16.00 «Жетысу» (Казахстан) сыграет с «Динамо» (Краснодар), в 18.30 «Тулица» (Тульская область) сразится с «Динамо-АК БАРС» (Казань).

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  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
Сюжет: Кубок губернатора по волейболу-2021
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Автор: Кристина Вернигорина
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