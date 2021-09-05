«Тулица» завоевала бронзовые медали Кубка губернатора по волейболу

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

И сертификат на 500 тыс. рублей.

Сегодня, 5 сентября, в Туле завершился Кубок губернатора по волейболу. Победителем стала команда из Казани — «Динамо-АК БАРС». Спортсменки также получили сертификат на 1 млн рублей.

Второе место заняли волейболистки из краснодарского «Динамо». Их приз составил 700 тыс. рублей.

Бронзовые медали и сертификат на 500 тыс. рублей достались нашей «Тулице».

Четвертое место и 500 тыс. рублей у «Жетысу» (Казахстан).