Фото пресс-службы ВК "Тулица".
«Тулица» завоевала бронзовые медали Кубка губернатора по волейболу
И сертификат на 500 тыс. рублей.
Сегодня, 5 сентября, в Туле завершился Кубок губернатора по волейболу. Победителем стала команда из Казани — «Динамо-АК БАРС». Спортсменки также получили сертификат на 1 млн рублей.
Второе место заняли волейболистки из краснодарского «Динамо». Их приз составил 700 тыс. рублей.
Бронзовые медали и сертификат на 500 тыс. рублей достались нашей «Тулице».
Четвертое место и 500 тыс. рублей у «Жетысу» (Казахстан).
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