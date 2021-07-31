«Арсенал» - «Рубин»: Первый тайм – это безобразие

Более двух месяцев болельщики тульского «Арсенала» скучали по команде, которая за время летней паузы серьезно обновилась. Как мы уже рассказывали, сразу 9 новичков пополнили стан оружейников в межсезонье. Посмотреть на новобранцев и на игру туляков вживую было много желающих, но право находиться на стадионе получили лишь владельцы абонементов.

Новые ограничительные меры связанные с Covid-19 вернулись в футбольную жизнь. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на основании постановления главного санитарного врача Анны Поповой на матче с «Рубином» могли присутствовать до тысячи болельщиков. Очень странно, что для футбольных матчей, которые проходят на открытом воздухе, и где на трибунах стараются следить за социальной дистанцией, вводятся столь жесткие меры. Будем надеется, что в ближайшее время их снимут.

На первый домашний матч в новом сезоне в гости к тулякам приехал грозный «Рубин». Казанцев после победы над «Спартаком» специалисты начали называть одним из главных конкурентом «Зенита» в борьбе за золотые медали чемпионата. Необходимо отдать должное команде Леонида Слуцкого, теперь «красно-зеленые» не только удивляют своими клипами, но и поражают своей игрой и доминированием над соперниками на зеленом прямоугольнике. Но об этом чуть позже.

По сравнению с матчем против «Локомотива» Дмитрий Парфенов сделал всего два изменения в стартовом составе. Вместо дисквалифицированного Сокола на поле вышел Бурлак, а Хлусевича заменил Луценко. Думаю, многие удивились тому факту, что против «Рубина» арсенальцы решили попробовать сыграть в два нападающих, любопытно было узнать у Дмитрия Парфенова, в чем был его замысел. Судя по тому, что в перерыве было сделано сразу три замены, план тренера явно не удался, но не будем забегать вперед.

Теплым пятничным вечером владельцы абонементов могли не только понаблюдать за игрой тульского клуба, но и стать первыми, кто увидит новую форму «Арсенала» и шикарный газон тульского стадиона. Его, как мы знаем, успели полностью заменить во время летней паузы. Но ни новая форма, ни газон не помогли тулякам хоть что-то противопоставить сопернику.

«То, что произошло в первом тайме – откровение, такого не должно быть. Это непозволительно дома при своих болельщиках» - так Дмитрий Парфенов описал игру своей команды после матча. Действительно, таких провальных таймом на родном стадионе «Арсенал» еще никогда не показывал. Отсутствие мысли, плохая психологическая готовность и как следствие просто запредельный брак в передачах – так в нескольких словах можно описать игру туляков в первом тайме.

Болельщики, находившиеся на трибунах, в какой-то момент наверняка поймали себя на мысли, что провальные десять минут с «Локомотивом» в Черкизово продолжаются уже в игре с «Рубином». Во время флеш-интервью в перерыве защитник туляков Иван Новосельцев сказал, что команду надломил первый гол. Это как? Может тогда нужно было уйти с поля, зачем мучиться самим и других мучать? Конечно, никто никуда не ушел. В первом тайме «Рубин» показал потрясающую результативность. Три голевых момента – три гола, каждый из которых получился на загляденье.

На 12-ой минуте казанцы в четыре касания добрались до штрафной туляков. Самошников отдал передачу на Деспотовича, который поставил корпус и сделал скидку на линию штрафной, Ин Бом Хван набежал и в касанием пробил в нижний угол ворот.

Затем свое слово сказал лучший бомбардир «Рубина» Джордже Деспотович. Форвард уверенно реализовал одиннадцатиметровый и записал на свой счет шестой гол в ворота оружейников. Серб давно стал злым гением для «Арсенала».

Под занавес тайма очередной футбольной шедевр выдал Кварацхелия. Хакшабанович дошёл до штрафной и отдал пас на Хвичу, который принял мяч и на исполнение пробил в дальнюю девятку – 3:0.

Вы спросите, а что в это момент делал «Арсенал»? Отбивался и пытался найти свою игру. Вернуться в этот матч и создать подобие интриги туляки могли сразу после третьего пропущенного мяча. Луценко в своем стиле пробил головой после подачи с углового — Уремович выбил мяч из пустых ворот.

Как мы уже говорили, после перерыва Дмитрий Парфенов сделал сразу три замены. На поле появились старший Кангва, Хлусевич и Пантелеев. Отдыхать отправились Марков, Давиташвили и Костадинов. Последний мог покинуть поле еще по ходу первого тайма. Капитан туляков на 35-ой минуте жестко снес в подкате Хвичу, фол был похож на красную карточку, но Костадинова спас то факт, что он вовремя убрал шипы.

Замены преобразили игру туляков. «Арсенал» даже имел шансы как минимум дважды забить, но сделать этого не удалось. В моменте с Эвансом спас гостей вратарь Дюпин, а в эпизоде с ударом Ткачева из пределов штрафной на помощь казанцам пришел каркас ворот. Как ни старались оружейники вернуться в эту игру, у них не получилось, отыграть три мяча у такого «Рубина» задача, которая нынешнему «Арсеналу» не по зубам.

После матча вся команда отправилась благодарить болельщиков, которые даже при счете 0:3 до последнего верили в то, что все можно исправить. Безусловно, это правильный и красивый жест со стороны нашей команды.

Четыре разных тайма на старте чемпионата увидели болельщики в исполнении оружейников. Каждый из них породил много вопросов, главный из них, в каком из таймов мы видели истинное лицо команды? Если это первый тайм с «Рубином», то с такой игрой арсенальцев ждут огромные проблемы даже во встречах с аутсайдерами. Или может настоящий «Арсенал» был в первом тайме на поле в Черкизово? Если так, то у туляков есть все шансы радовать своих болельщиков и бороться за высокие места.

7 августа «Арсенал» ждет один из главных, если не главный матч стартового отрезка чемпионата. В Тулу приедут вернувшиеся из ФНЛ «Крылья» и если в этой встрече туляки вновь останутся без очков, то о спокойной жизни в этом сезоне можно даже не мечтать.