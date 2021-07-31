Вакцинация, озеленение центра Тулы и убийство в Щекино: топ самых обсуждаемых публикаций на Myslo

Самой обсуждаемой за уходящую неделю стало разъяснение: в каких случаях невакцинированных могут отстранить от работы.

Его дали представители министерства промышленности и торговли Тульской области, Роспотребнадзора и государственной инспекции труда в ходе видеоконференции ответили на вопросы предпринимателей о вакцинации сотрудников. Напомним, в регионе ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Тульской области, сделать второй компонент прививки необходимо до 15 августа.

Обсуждение вышло весьма активным. Вот что думают по этому поводу наши читатели:

– Не понимаю я этой логики... То отправляли на выходные с сохранением зарплаты. Все думали откуда деньги брать. Теперь обязывают всех работников разогнать, – пишет AucT.

– Чего вы все взболтались!? Как будто вас завтра резать собрались....Всего лишь внутримышечная... – пишет saschook.