Вакцинация, озеленение центра Тулы и убийство в Щекино: топ самых обсуждаемых публикаций на Myslo
Ряд событий жизни региона стал поводом для долгих дискуссий среди читателей портала.
Самой обсуждаемой за уходящую неделю стало разъяснение: в каких случаях невакцинированных могут отстранить от работы.
Его дали представители министерства промышленности и торговли Тульской области, Роспотребнадзора и государственной инспекции труда в ходе видеоконференции ответили на вопросы предпринимателей о вакцинации сотрудников. Напомним, в регионе ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Тульской области, сделать второй компонент прививки необходимо до 15 августа.
Обсуждение вышло весьма активным. Вот что думают по этому поводу наши читатели:
– Не понимаю я этой логики... То отправляли на выходные с сохранением зарплаты. Все думали откуда деньги брать. Теперь обязывают всех работников разогнать, – пишет AucT.
– Чего вы все взболтались!? Как будто вас завтра резать собрались....Всего лишь внутримышечная... – пишет saschook.
Напомним, пока в СМИ и соцсетях разгораются споры и готовятся планы по спасению деревьев на проспекте Ленина в Туле, специалисты говорят: решение с цветами на главной улице города – единственно верное. Липы больше не могут выживать в условиях такой сильной загазованности, поэтому сейчас разрабатывается новый план по озеленению.
– Кроме лип-других деревьев нет? Рябины тоже болеют нещадно?? Каштаны - да, те что еще живы по проспекту, все больные, листья в ржавчине и сохнут но!! Сколько вариантов есть-других пород!! клены с темной листвой и обычной, рябины, лиственницы..... zgorod-nn.ru В конце концов высокорослые кустарники можно посадить и отгородив тротуар от дороги, частично, – предлагает ВЛАДИМИРОВНА.
– Потому что рекламному бизнесу мешают, вывески не видно, – отмечает Analny_SokruSHITel.
Спасибо за ваши мысли и мнения, друзья! До встречи в комментариях.