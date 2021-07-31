Парку «Патриот-Тула» передали остатки бомбардировщика

На прошлой неделе Региональная общественная молодежная патриотическая организация «Тульский Искатель» передала части самолета ДБ-3А, поднятого в Веневском районе, ГУ ТО «Тульские парки» для создания постоянной экспозиции в музее обороны Тулы, который разместится в стенах военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот-Тула».

История подъема дальнего бомбардировщика началась еще в 2016 году, когда Сергей Зюбенко, член РОМПО «Тульский Искатель», провел разведку местности в районе д. Горшково Веневского района, проверяя информацию, полученную от местных жителей о падении самолета.

По извлеченным из земли во время разведки частям с помощью специалистов удалось установить, что это дальний бомбардировщик ДБ-3A. Среди первых находок оказалась деталь двигателя с выбитыми номерами, по которым смогли определить модель двигателя и его номер.

Бомбардировщик, на котором стоял мотор с таким номером принадлежал 22-му дальнебомбардировочному авиационному полку 51-ой дальнебомбардировочной авиационной дивизии и не вернулся с боевого задания 7 октября 1941 года, командир экипажа — лейтенант Ридный Федор Семенович.

Остальные члены экипажа:

лейтенант Шабунов Евгений Иванович

сержант Костылев Борис Николаевич

сержант Мылюк Федор Викторович

Эту информацию подтвердил ответ, полученный из Центрального Архива Министерства обороны в г. Подольск.

Работа по подъему самолета была долгой, не простой и велась в течение нескольких лет. Осложнялась она тем, что в этом месте глинистая почва и близкие грунтовые воды. Из земли было извлечено много крупных деталей самолета: лопасти винта, шасси, газовые баллоны и массивные обломки других частей. Летом 2020 года с помощью спецтехники из земли удалось извлечь два мотора бомбардировщика. Двигатели лежали на глубине порядка семи метров, что указывает на большую скорость самолета при падении. Найдены обгоревшие фрагментарные останки и бронеспинка.

Достаточно быстро удалось найти родственников всех членов экипажа. Их останки были захоронены на военном мемориале в городе Венёве 7 мая 2021 года. На церемонию погребения смогли приехать родные лейтенанта Шабунова и сержанта Костылева.

Теперь результат работы большой команды будет представлен на обозрение жителей и гостей Тульской области. РОМПО «Тульский Искатель» выражает большую благодарность всем тем, кто помогал осуществить подъем остатков бомбардировщика.