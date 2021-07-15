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Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с чешской «Викторией»

Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с чешской «Викторией»

Начало матча в 16.00.

Сегодня, 15 июля, тульский «Арсенал» проведет последний контрольный матч на сборах в Австрии.

Соперником туляков станет команда «Виктория» из чешского города Пльзень. Начало матча в 16.00.

В предыдущем товарищеском матче «Арсенал» обыграл азербайджанский «Карабах» со счетом 1:0. Забитым мячом отметился новичок туляков Евгений Марков.

«Виктория», в свою очередь, 12 июля сыграла контрольный матч против «Уфы» и уверенно выиграла со счетом 2:0. 

Сюжет: Арсенал
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