Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с чешской «Викторией»
Начало матча в 16.00.
Сегодня, 15 июля, тульский «Арсенал» проведет последний контрольный матч на сборах в Австрии.
Соперником туляков станет команда «Виктория» из чешского города Пльзень. Начало матча в 16.00.
В предыдущем товарищеском матче «Арсенал» обыграл азербайджанский «Карабах» со счетом 1:0. Забитым мячом отметился новичок туляков Евгений Марков.
«Виктория», в свою очередь, 12 июля сыграла контрольный матч против «Уфы» и уверенно выиграла со счетом 2:0.
12 июля, в 08:08, 17 1334 -6
6 июля, в 10:24, 15 2093 -5
6 июля, в 09:42, 6 1695 -2
5 июля, в 10:42, 8 2404 0
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