В Тульской области третий день ищут пропавшую пенсионерку

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 63-летней Надежды Леонидовны Раскулиной. Ее местонахождение неизвестно с 12 июля.

Приметы: рост 150 см, полное телосложение, волосы черные.

Была одета: оранжевое платье в цветочек, розовые сланцы.