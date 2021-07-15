В Тульской области третий день ищут пропавшую пенсионерку
Надежда Раскулина пропала в селе Богданово Белевского района.
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 63-летней Надежды Леонидовны Раскулиной. Ее местонахождение неизвестно с 12 июля.
Приметы: рост 150 см, полное телосложение, волосы черные.
Была одета: оранжевое платье в цветочек, розовые сланцы.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг Лорена: 8 (953) 186-95-46
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