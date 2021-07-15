Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
«Арсенал» с минимальным счётом уступил «Виктории»
Это был последний контрольный матч туляков в Австрии.
Тульские футболисты сыграли заключительный контрольный матч на зарубежных сборах. Соперником канониров стал клуб «Виктория» из чешского города Пльзень.
Единственный гол матча забил Жан-Давид Бугель – он поразил ворота туляков на 18-й минуте. Встреча с «Викторией» стала последней для туляков в Австрии. Скоро футболисты вернутся в Тулу и начнут готовиться к новому сезону.
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