День рождения «Добродея»: праздник народного костюма и ремесла «Модный двор»

Ремесленный двор готовится в третий раз отпраздновать свой день рождения и 17 июля приглашает на праздник народного костюма и ремесла «Модный двор».

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Видеотрансляции можно посмотреть в группе сообщества «ВКонтакте». Мастера-добродеи расскажут о народном костюме, его элементах и этномоде.

В программе праздника:



10. 00 – этногалерея «Тульский стиль» познакомит с коллекцией традиционных женских головных уборов конца XIX – начала XX века. Известные тульские деятели культуры примерят на себя образы крестьянок различных уездов Тульской губернии;

15.00 – этноперформанс «Наряжаемся по-тульски» даст возможность встретиться с исследователем и коллекционером русского костюма Игорем Климовым. Образцы этнографических костюмов оживут на моделях в интерьерах ремесленного двора.

Посетители социальной сети «ВКонтакте» смогут принять участие в викторинах «Модные штучки» и «Загадки Добродея», проверят свои знания в области народной моды, а самые активные получат призы от мастеров-добродеев.

В этот же день пройдет онлайн-программа Дня фольклора. Зрители

смогут увидеть насыщенную программу также в группе ремесленного двора

Планируется виртуальная travel-экспедиция по следам сохранившихся

традиций Тульской области. Фолк – гиды расскажут, как жили, на чем играли

и что пели наши бабушки и прабабушки.

Так же зрителей ждет онлайн-встреча с уникальным человеком -

создателем музея забытой музыки Сергеем Плотниковым. «Музей забытой

музыки» - это экспозиция, раскрывающая историческое разнообразие

русского народного музыкального инструментария. Все инструменты

экспозиции музея создаются Сергеем Плотниковым на основе

изобразительных, археологических и этнографических источников по

личным оригинальным чертежам и технологиям.