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День рождения «Добродея»: праздник народного костюма и ремесла «Модный двор»

День рождения «Добродея»: праздник народного костюма и ремесла «Модный двор»

Ремесленный двор готовится в третий раз отпраздновать свой день рождения и 17 июля приглашает на праздник народного костюма и ремесла «Модный двор».

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Видеотрансляции можно посмотреть в группе сообщества «ВКонтакте». Мастера-добродеи расскажут о народном костюме, его элементах и этномоде.

 
В программе праздника:
 
  • 10. 00 – этногалерея «Тульский стиль» познакомит с коллекцией традиционных женских головных уборов конца XIX – начала XX века. Известные тульские деятели культуры примерят на себя образы крестьянок различных уездов Тульской губернии;
  • 15.00 – этноперформанс «Наряжаемся по-тульски» даст возможность встретиться с исследователем и коллекционером русского костюма Игорем Климовым. Образцы этнографических костюмов оживут на моделях в интерьерах ремесленного двора.
Посетители социальной сети «ВКонтакте» смогут принять участие в викторинах «Модные штучки» и «Загадки Добродея», проверят свои знания в области народной моды, а самые активные получат призы от мастеров-добродеев.
 

В этот же день пройдет онлайн-программа Дня фольклора. Зрители
смогут увидеть насыщенную программу также в группе ремесленного двора
«Добродей» ВКонтакте.
 
Планируется виртуальная travel-экспедиция по следам сохранившихся
традиций Тульской области. Фолк – гиды расскажут, как жили, на чем играли
и что пели наши бабушки и прабабушки.
 
Так же зрителей ждет онлайн-встреча с уникальным человеком -
создателем музея забытой музыки Сергеем Плотниковым. «Музей забытой
музыки» - это экспозиция, раскрывающая историческое разнообразие
русского народного музыкального инструментария. Все инструменты
экспозиции музея создаются Сергеем Плотниковым на основе
изобразительных, археологических и этнографических источников по
личным оригинальным чертежам и технологиям. 
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 19:37 0
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