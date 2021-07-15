Скончался актёр и музыкант Пётр Мамонов

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В Москве умер лидер рок-группы «Звуки Му» и актёр Пётр Мамонов. Об этом сообщает ТАСС. Последние несколько недель он провёл в больнице в Коммунарке, куда был госпитализирован в конце июня с коронавирусом.

Второго июля стало известно, что 70-летний Мамонов находится в реанимации и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врачам пришлось ввести артиста в искусственную кому, но вывести его оттуда они уже не смогли. Два дня назад появилась информация о том, что у Мамонова начался сепсис и потребовалось переливание крови.