Конкурс Myslo: угадай исход заключительных матчей третьего тура Евро-2020
Прогнозы принимаем до 19.00.
Участвуйте в конкурсе Myslo, посвященном чемпионату Европы по футболу! 23 июня пройдут заключительные матчи третьего тура группового этапа. В 19.00 сыграют Словакия — Испания, Швеция — Польша, в 22.00 — Германия — Венгрия, Португалия — Франция.
До 19.00 оставляйте под этой новостью в комментариях свои прогнозы.
Например, Португалия — Франция 1:2.
Как стать участником конкурса
Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!
Что получит победитель?
За точный прогноз участнику начисляются три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
Желаем удачи!
вчера, в 08:55, 65 759 0
21 июня, в 09:00, 92 898 4
20 июня, в 10:00, 45 937 0
19 июня, в 09:25, 47 1045 0
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