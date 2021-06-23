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На Новомосковском шоссе в Туле столкнулись Mercedes-Benz и Renault

На Новомосковском шоссе в Туле столкнулись Mercedes-Benz и Renault

В результате ДТП пострадали два человека.

Вечером 22 июня на повороте с улицы Пржевальского на автодорогу Тула –Новомосковск произошло ДТП. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец происшествия. По его словам, у одного из автомобилей оторвало колесо.
 
«По предварительной информации, в 22.10 водитель Mercedes-Benz ML, мужчина 1984 года рождения, совершил столкновение с попутным Renault Megane под управлением мужчины 1995 года рождения», — подтвердили в региональной Госавтоинспекции информацию о происшествии.
 
В результате автоаварии пострадали водитель Mercedes-Benz и пассажир Renault. После оказания медицинской помощи оба были отпущены на амбулаторное лечение.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:17 +3
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