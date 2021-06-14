Главный врач тульского «Арсенала» перешел в «Локомотив»

Фото из архива Myslo.

Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов перешел в московский «Локомотив». Специалист возглавил медицинский штаб основной команды и уже приступил к своим обязанностям. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Напомним, Резепов занимал должность главного врача в «Арсенале» с января 2017 года. Кто будет работать в клубе вместо него, пока не сообщается.