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Главный врач тульского «Арсенала» перешел в «Локомотив»
Фото из архива Myslo.

Главный врач тульского «Арсенала» перешел в «Локомотив»

Специалист уже приступил к своим обязанностям.

Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов перешел в московский «Локомотив». Специалист возглавил медицинский штаб основной команды и уже приступил к своим обязанностям. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Напомним, Резепов занимал должность главного врача в «Арсенале» с января 2017 года. Кто будет работать в клубе вместо него, пока не сообщается.

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Автор: Кристина Вернигорина
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