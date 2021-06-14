Фото из архива Myslo.
Главный врач тульского «Арсенала» перешел в «Локомотив»
Специалист уже приступил к своим обязанностям.
Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов перешел в московский «Локомотив». Специалист возглавил медицинский штаб основной команды и уже приступил к своим обязанностям. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
Напомним, Резепов занимал должность главного врача в «Арсенале» с января 2017 года. Кто будет работать в клубе вместо него, пока не сообщается.
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