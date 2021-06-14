Топ-5 событий недели: юбилей Ясной Поляны, коттеджи для медиков, дом на дереве и День России

Как позвонить Льву Толстому

Кажется, что Ясная Поляна была всегда. А ей всего-то сто лет, и еще чуть больше до того момента, когда она была объявлена государственным музеем-заповедником. Однако трудно представить себе современный мир без Толстого и Ясной Поляны. Не зря великие толстовские произведения экранизируют в мире едва ли не чаще, чем на родине.

День 10 июня 2021 года, когда отмечалось столетие музея-усадьбы Толстого, был насыщен событиями. И один из главных сюрпризов этого дня – открывшаяся возможность позвонить великому писателю со старинного дискового телефонного аппарата. Набрав один из предложенных номеров, можно услышать голос Льва Николаевича. Задавать вопросов при этом не надо – Толстой и без нас всегда знает, что сказать. И всегда это будет в точку.

В начале прошлого века многие отдали бы любые богатства за такую возможность. А сейчас – это запросто. Министр культуры РФ Ольга Любимова и бывший министр культуры Михаил Швыдкой, присутствовавшие на церемонии открытия представительства музея-усадьбы на улице Металлистов, такой возможностью воспользовались.

Губернатор Алексей Дюмин поблагодарил Министерство культуры России за поддержку в создании на улице Металлистов филиалов четырех федеральных музеев, лично Владимира Мединского и Ольгу Любимову, реставраторов, дизайнеров, хранителей и специалистов музея, формировавших экспозицию. И сказал, что «Музейный квартал — это наша гордость, часть масштабного проекта по обновлению исторического центра Тулы. Здесь история гармонично переплетается с современными подходами к музейному делу».

Ну а министр культуры Ольга Любимова ответила шуткой, которая наверняка войдет в список афоризмов о городе оружейников: «У Тулы теперь есть один недостаток — если приезжаешь на выходные, двух дней не хватает, чтобы обойти все музеи».

Также в рамках празднования столетия музея-усадьбы Владимир и Екатерина Толстые погасили почтовые марки с изображением Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых, дома писателя и въездных башен усадьбы. Между прочим, рисовал марку известный тульский поэт и художник Александр Карташов.

Генеральный директор Туламашзавода, Герой Труда РФ Евгений Дронов вручил Екатерине Толстой подарок от коллектива предприятия – электрокар «Муравей» для соблюдения экологичности усадьбы, а также сделанную на Туламашзаводе капсулу времени. В нее поместят символ человеческого счастья зеленую палочку и послание для потомков. Это послание будет вскрыто через сто лет, на 200-летие музея. И совсем не кажется, что это не скоро. Ведь предыдущие сто лет пролетели почти как один день.

Россия – это наша страна

Среди множества наших по-настоящему любимых праздников теперь значится и День России. Даже странно представить, что отмечается он не так давно. И вообще долгое время именовался, как День независимости России, что вызывало совершенно справедливые вопросы? Какая независимость? От чего? Хотя, между прочим, в этом году исполнилось ровно тридцать лет с того момента, как россияне приняли ту самую Декларацию о независимости.

Но День России – это совсем другое. Это возможность сказать друг другу, что мы живем в самой лучшей стране, поздравить всех друзей и родственников с этим праздником. О том, что этот праздник уже лег на сердце, говорит и огромное количество подарков, которыми мы делимся уже с утра в соцсетях или телефонных сообщениях.

Традиционно главным местом празднований становится центр Тулы. И здесь повышенным спросом пользовалась разнообразная российская атрибутика, которую раздавали волонтеры «Единой России». Ну а патриотично настроенные родители с радостью смотрели за тем, как на щечки их детей наносят аквагрим в виде российского флага.

Праздничное настроение в этом году создавали участники велопарада, проехавшиеся в пропагандистских целях здорового образа жизни из Белоусовского парка на Казанскую набережную, бойцы ММА, участники шоу ретро-автомобилей, а также артисты, принимавшие участие в многочисленных концертах на разных площадках города.

Коттеджный поселок для медиков

Все-таки жизнь не дает нам расслабиться. Еще по-прежнему волнует непростая ситуация с коронавирусом, как мир потряс страшный случай, который произошел с датским футболистом Эриксеном. Пожалуй, впервые в истории мы наблюдали в прямом эфире, как идет борьба за жизнь человека, у которого очевидно уже остановилось сердце. И это еще раз заставило задуматься, что каждый из нас может оказаться в ситуации, когда спасти может только искусство медиков. И еще раз воздать должное людям этой профессии.

Буквально накануне Дня России губернатор Алексей Дюмин в интервью РИА Новости сообщил, что в Тульской области в рамках работы по привлечению врачей в регион и их социальной поддержки построят коттеджный поселок для медиков.

В Тульской области число врачей на душу населения сейчас ниже, чем в среднем по России, – 38,4 на 10 тысяч населения против среднероссийского 48,7 на 10 тысяч. Владимир Путин поручил тульскому губернатору уделить этой проблеме первостепенное внимание. Хотя очень многое делается уже сейчас. В прошлом году в области была выделена медикам 131 служебная квартира, в этом году будет приобретено еще 25. Через десять лет работы в медучреждении врач может оформить такую квартиру в собственность.

Кстати, на днях за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса орденом Пирогова были награждены заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова и замначальника Щекинского территориального отдела Управления Ольга Потапова.

А накануне Дня России губернатор Алексей Дюмин вручил орден Пирогова врачу-кардиологу Щекинской районной больницы Елене Пащенко и врачу-пульмонологу Алексинской районной больницы № 1 Екатерине Плоской. В начале пандемии они в числе первых пошли работать в инфекционный госпиталь и внесли огромный вклад в спасение людей.

На дереве тоже люди живут

Туляки не устают удивлять всю Россию. Кажется, совсем недавно получил российский грант памятник булочке-веневке, и вот теперь отличился туляк, построивший гостевой дом на дереве рядом с деревней Малая Уваровка. А судя по масштабности замысла, так и вовсе Malaya Uvarovca. Зарубежные туристы ведь наверняка тоже заинтересуются возможностью переночевать на дереве.

Этот дом стал участником всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Конкурс является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Всего на конкурс пришли 30 тысяч заявок, в финал прошли 195 претендентов. 62 участника из 39 регионов России признаны победителями. Они получат шанс реализовать свой проект, а их наставниками станут именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти. Среди победителей — Станислав Зыков из деревни Алесово Тульской области.

Удивительно, что о таком необычном архитектурном сооружении большинство туляков узнали только по выпускам новостей. Между тем как Станислав Зыков уверяет, что вместе с женой в этом гостевом доме на дереве принял уже 150 семей. Что ж, это еще раз говорит о том, что тульская земля еще полна невероятными тайнами и удивительными находками.

Туляки смотрят Евро

Стартовый матч сборной России против Бельгии в этом году транслировался на Казанской набережной сразу на двух светодиодных экранах. Увы, многочисленные болельщики были огорчены итоговым результатом. Хорошо еще, в концовке матча бельгийцы успели на фарт забить третий мяч в ворота российской команды. И теперь оптимисты могут вспоминать, что Евро-2008, где наша команда выиграла бронзовые медали, россияне также начали почти также – с поражения 1:4, почти тогда же – 10 июня, да еще против соперника, который также играл в красной форме.

Что ж, остается лишь подтвердить эти прогнозы. Две следующих фан-зоны будут организованы уже в кремле, на площадке, с которой два года назад можно было смотреть трансляции чемпионата мира по футболу в России. 16 июня в четыре часа дня будем надеяться на успех российской команды в матче с Финляндией, а 21-го в десять вечера – в игре с Данией.

Все эти мероприятия будут организованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Посетителям будет рекомендовано находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Перед игрой с Бельгией сотрудники Тульского зооэкзотариума традиционно нашли предсказателей в своих рядах. В частности, они попросили предсказать результат матча группе лемуров. Гадание было честным – в две мисочки положили одинаковое количество виноградин и бананов. Решили, что чья миска опустеет быстрее, за тем и победа. Выяснилось, что за Бельгию зверушки едят особенно быстро.

Надо делать выводы. И на два последующих матча в группе подобрать более патриотично настроенных обитателей экзотариума.