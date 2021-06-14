Специальные цены и билеты на входе: «Дикая мята» анонсировала особые условия для тех, кто вакцинировался

Для зрителей, которые имеют сертификат о прививке и внесли свой вклад в создание коллективного иммунитета, будет отдельная касса, где будут действовать специальные цены на билеты:

Трехдневный абонемент вместо 6000 рублей в этой кассе будет стоить 4000 (экономия 2000 рублей);

Двухдневный (суббота — воскресенье) абонемент вместо 4500 рублей — 3500 рублей (экономия 1000 рублей);

Однодневный (воскресение) билет вместо 2000 рублей — будет стоить 1500 рублей (экономия 500 рублей).

Условия простые: есть вакцина — нет ограничений и есть специальные цены.

Организаторы продают билеты, исходя из ранее согласованной Роспотребнадзором квоты. В этом году количество гостей, согласно требованию 41 Указа губернатора Тульской области, составит менее 50% от общей вместительности концертной зоны.

В продаже осталось всего 2900 билетов, сверх квоты у организаторов есть возможность продавать билеты только по сертификату вакцинации.

Также в кассах фестиваля будут в продаже социальные билеты.

«Дикая мята» — это комфортный и безопасный фестиваль для гостей всех возрастов. Каждый, кто приезжает на «Дикую мяту», может быть уверен в том, что все на мероприятии сделано с любовью к посетителям: от питьевых фонтанчиков до бесплатных душевых, от комфортных кемпингов с освещенными улицами до трансферов из гостиниц.

Мероприятие обещает стать самым ярким музыкальным впечатлением этого лета. В лайнапе заявлены: «КИНО», Mgzavrebi, Гарик Сукачёв, Манижа, Green Grey, The Hatters, «АукцЫон», Tequilajazzz, Алёна Швец, Shortparis, Tesla Boy, «АИГЕЛ», ZOLOTO, «Аффинаж», «кис-кис», IDIOT и другие.

Подробности на сайте mintmusic.ru.

Полный лайнап здесь

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