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Специальные цены и билеты на входе: «Дикая мята» анонсировала особые условия для тех, кто вакцинировался

Специальные цены и билеты на входе: «Дикая мята» анонсировала особые условия для тех, кто вакцинировался

Фестиваль состоится 18-20 июня в Бунырево Тульской области.

Для зрителей, которые имеют сертификат о прививке и внесли свой вклад в создание коллективного иммунитета, будет отдельная касса, где будут действовать специальные цены на билеты:
 
  • Трехдневный абонемент вместо 6000 рублей в этой кассе будет стоить 4000 (экономия 2000 рублей);
  • Двухдневный (суббота — воскресенье) абонемент вместо 4500 рублей — 3500 рублей (экономия 1000 рублей);
  • Однодневный (воскресение) билет вместо 2000 рублей — будет стоить 1500 рублей (экономия 500 рублей).
 
 
Условия простые: есть вакцина — нет ограничений и есть специальные цены.
Организаторы продают билеты, исходя из ранее согласованной Роспотребнадзором квоты. В этом году количество гостей,  согласно требованию 41 Указа губернатора Тульской области, составит менее 50% от общей вместительности концертной зоны.
 
В продаже осталось всего 2900 билетов, сверх квоты у организаторов есть возможность продавать билеты только по сертификату вакцинации.
Также в кассах фестиваля будут в продаже социальные билеты.
 
«Дикая мята» — это комфортный и безопасный фестиваль для гостей всех возрастов. Каждый, кто приезжает на «Дикую мяту», может быть уверен в том, что все на мероприятии сделано с любовью к посетителям: от питьевых фонтанчиков до бесплатных душевых, от комфортных кемпингов с освещенными улицами до трансферов из гостиниц. 
 
Мероприятие обещает стать самым ярким музыкальным впечатлением этого лета. В лайнапе заявлены: «КИНО», Mgzavrebi, Гарик Сукачёв, Манижа, Green Grey, The Hatters, «АукцЫон», Tequilajazzz, Алёна Швец, Shortparis, Tesla Boy, «АИГЕЛ», ZOLOTO, «Аффинаж», «кис-кис», IDIOT и другие. 
Подробности на сайте mintmusic.ru.
 

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Как добраться

Где жить

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 13:05 −1
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