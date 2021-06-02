Тульские гимнастки привезли медали со всероссийских соревнований

С 24 по 30 мая в Нальчике прошли соревнования по спортивной гимнастике имени двукратного призера Олимпийских игр 2000 года Елены Продуновой. В турнире приняли участие более 400 спортсменов со всей России.

Воспитанницы тульской МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» завоевали такие награды:

Кристина Ларькина (1 разряд) — заняла 1 место в многоборье, 2 место в упражнениях на разновысоких брусьях и 3 место в упражнении на бревне;

София Задонская (1 разряд) — 2 место многоборье, в упражнении на бревне и 3 место в вольных упражнениях;

Маргарита Зейналова (3 разряд) — 2 место в многоборье;

Полина Амелина (2 юношеский разряд) — 1 место в многоборье.

Тренирует наших спортсменок Зинаида Роля.