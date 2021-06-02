Два бухгалтера отделались условными сроками за мошенничество на 2 млн рублей

И ущерб не компенсировали. Приговор был оглашен сегодня, 2 июня, в Центральном районном суде Тулы.

Центральный районный суд Тулы вынес приговор по уголовному делу, возбужденному по материалам прокурорской проверки, в отношении бывших должностных лиц бюджетного учреждения области и их соучастника – Мани В. и Екатерина К., бухгалтеров МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» Чернского района, и Николая В., родственника одной из них.

Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

С декабря 2017 года по 7 августа 2018 года мошенники изготовили муниципальные контракты, договоры поставок, акты приемки-передачи и товарные накладные, заключенные между подконтрольными указанному родственнику организациями (ООО «Нива», ООО «Орион») и образовательными учреждениями Тульской области. В документы они внесли заведомо ложные сведения о стоимости товаров, исходя из лимитов выделенных бюджетных денежных средств, но с учетом той суммы денежных средств, которую злоумышленники планировали похитить.

По информации Myslo, Николай В. поставлял для нужд образовательных учреждений лыжи и другой спортинвентарь.

Сотрудники Управления Федерального казначейства по Тульской области по документам от чернских бухгалтеров перевели на счета ООО «Нива», ООО «Орион» в общей сложности 4,4 млн рублей. Из них 2 млн рублей, заранее заложенные в стоимость поставленного товара, преступники присвоили себе.

Суд приговорил подсудимых к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года шесть месяцев каждому. Приговор суда в законную силу не вступил.

Кстати, также по информации Myslo, подсудимые не компенсировали нанесенный министерству образования Тульской области ущерб. Получается, что 2 млн рублей так и остались при них.