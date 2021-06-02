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Где в Тульской области официально разрешено купаться: список пляжей

Где в Тульской области официально разрешено купаться: список пляжей

На данный момент в регионе допущено к открытию 37 объектов.

МЧС России по Тульской области опубликовало список пляжей, допущенных к открытию в 2021 году. В данный момент их 37, но планируется открыть 60. 

Напомним, купальный сезон в регионе официально стартовал 1 июня.

пляжи

Алексин: пляж, правый берег р. Оки в Бунырево, б/о «Шахтер».

Богородицк: пляж на пруду «Рос».

Венев: пляж «Веневка», пруд.

Волово: пляж «Толбузино».

Ефремов: 

  • пляж на р. Красивая Меча, ул К.Маркса
  • городской пляж «Береговой»

Заокский район: пляж на пруду д. Романьково.

Каменский район: пляж «Яблонево».

Кимовский район: пляж «Вороньи выселки».

Куркинский район: пляж «Орловский».

Одоевский район: 

  • городской пляж на р. Упа «Песчаная Коса»,
  • пляж на пруду д. Дорогонька.

Суворовский район:

  • пляж «Городской» на водоеме южной окраины Суворова,
  • пляж «Зареченский», Черепетское вдхр.,
  • пляж «Песоченский», МО Северо-Западное.

Тепло-Огаревский район:

  • пляж «Волчья Дубрава»,
  • пяж с. Нарышкино.

Узловский район: пляж «Трестовский».

Чернский район: пляж на р. Снежедь, н.п. Тургеньево.

Щекинский район: 

  • пляж на Щекинском вдхр., Советск,
  • пляж на пруду р.п. Первомайский.

Тула:

  • пляж на пруду з/о «Хомяковские Поляны», п. Хомяково,
  • пляж «Обидимо»,
  • пляж на вдхр. р. Воронка -1,
  • пляж на вдхр. р. Воронка -2 (ст. Козлова Засека),
  • «Ильинское», пруд с. Крутое,
  • КФХ «Велесов лес», пляж на пруду МО Федоровское, д. Борщевка,
  • пляж на пруду Центрального парка, 
  • пляж «Петровский».

Новомосковск:

  • пляж «Тростниковка»,
  • пляж «Стрельцы»,
  • пляж «Урванка»,
  • пляж «Гремячее».

Донской: пляж «Голубая Вода».

Открытые бассейны:

  • с. Архангельское, Каменский район,
  • з/о «Плазма», Донской,
  • открытый бассейн «Сокольники», Новомосковск.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:03 +2
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