Где в Тульской области официально разрешено купаться: список пляжей
На данный момент в регионе допущено к открытию 37 объектов.
МЧС России по Тульской области опубликовало список пляжей, допущенных к открытию в 2021 году. В данный момент их 37, но планируется открыть 60.
Напомним, купальный сезон в регионе официально стартовал 1 июня.
Алексин: пляж, правый берег р. Оки в Бунырево, б/о «Шахтер».
Богородицк: пляж на пруду «Рос».
Венев: пляж «Веневка», пруд.
Волово: пляж «Толбузино».
Ефремов:
- пляж на р. Красивая Меча, ул К.Маркса
- городской пляж «Береговой»
Заокский район: пляж на пруду д. Романьково.
Каменский район: пляж «Яблонево».
Кимовский район: пляж «Вороньи выселки».
Куркинский район: пляж «Орловский».
Одоевский район:
- городской пляж на р. Упа «Песчаная Коса»,
- пляж на пруду д. Дорогонька.
Суворовский район:
- пляж «Городской» на водоеме южной окраины Суворова,
- пляж «Зареченский», Черепетское вдхр.,
- пляж «Песоченский», МО Северо-Западное.
Тепло-Огаревский район:
- пляж «Волчья Дубрава»,
- пяж с. Нарышкино.
Узловский район: пляж «Трестовский».
Чернский район: пляж на р. Снежедь, н.п. Тургеньево.
Щекинский район:
- пляж на Щекинском вдхр., Советск,
- пляж на пруду р.п. Первомайский.
Тула:
- пляж на пруду з/о «Хомяковские Поляны», п. Хомяково,
- пляж «Обидимо»,
- пляж на вдхр. р. Воронка -1,
- пляж на вдхр. р. Воронка -2 (ст. Козлова Засека),
- «Ильинское», пруд с. Крутое,
- КФХ «Велесов лес», пляж на пруду МО Федоровское, д. Борщевка,
- пляж на пруду Центрального парка,
- пляж «Петровский».
Новомосковск:
- пляж «Тростниковка»,
- пляж «Стрельцы»,
- пляж «Урванка»,
- пляж «Гремячее».
Донской: пляж «Голубая Вода».
Открытые бассейны:
- с. Архангельское, Каменский район,
- з/о «Плазма», Донской,
- открытый бассейн «Сокольники», Новомосковск.