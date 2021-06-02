Где в Тульской области официально разрешено купаться: список пляжей

На данный момент в регионе допущено к открытию 37 объектов.

МЧС России по Тульской области опубликовало список пляжей, допущенных к открытию в 2021 году. В данный момент их 37, но планируется открыть 60. Напомним, купальный сезон в регионе официально стартовал 1 июня. пляжи Алексин: пляж, правый берег р. Оки в Бунырево, б/о «Шахтер». Богородицк: пляж на пруду «Рос». Венев: пляж «Веневка», пруд. Волово: пляж «Толбузино». Ефремов: пляж на р. Красивая Меча, ул К.Маркса

городской пляж «Береговой» Заокский район: пляж на пруду д. Романьково. Каменский район: пляж «Яблонево». Кимовский район: пляж «Вороньи выселки». Куркинский район: пляж «Орловский». Одоевский район: городской пляж на р. Упа «Песчаная Коса»,

пляж на пруду д. Дорогонька. Суворовский район: пляж «Городской» на водоеме южной окраины Суворова,

пляж «Зареченский», Черепетское вдхр.,

пляж «Песоченский», МО Северо-Западное. Тепло-Огаревский район: пляж «Волчья Дубрава»,

пяж с. Нарышкино. Узловский район: пляж «Трестовский». Чернский район: пляж на р. Снежедь, н.п. Тургеньево. Щекинский район: пляж на Щекинском вдхр., Советск,

пляж на пруду р.п. Первомайский. Тула: пляж на пруду з/о «Хомяковские Поляны», п. Хомяково,

пляж «Обидимо»,

пляж на вдхр. р. Воронка -1,

пляж на вдхр. р. Воронка -2 (ст. Козлова Засека),

«Ильинское», пруд с. Крутое,

КФХ «Велесов лес», пляж на пруду МО Федоровское, д. Борщевка,

пляж на пруду Центрального парка,

пляж «Петровский». Новомосковск: пляж «Тростниковка»,

пляж «Стрельцы»,

пляж «Урванка»,

пляж «Гремячее». Донской: пляж «Голубая Вода». Открытые бассейны: с. Архангельское, Каменский район,

з/о «Плазма», Донской,

открытый бассейн «Сокольники», Новомосковск.

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