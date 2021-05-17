Фанаты «Ротора» пожаловались в РФС на действия Григалавы и Беляева в матче с «Уфой»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Первый получил красную карточку за грубый фол, второй забил гол в свои ворота.

Болельщики «Ротора» обратились к главе Российского футбольного союза Александру Дюкову с просьбой вмешаться в ситуацию, связанную с переносом начала матча «Уфа» — «Арсенал». Напомним, из-за жары игра началась на 2 часа позже назначенного времени.

– Во всех футбольных национальных чемпионатах Европы, под эгидой УЕФА, матчи последних туров, в которых решается окончательное положение команд в турнирной таблице, проходят в одно время, чтобы максимально избежать возможности договорных матчей между участниками соревнований.

Более того, по ходу матча «Уфа» — «Арсенал», в котором у игроков «Арсенала» уже не было никаких задач, игрок «Арсенала» забил мяч в свои ворота при счете 1:1 (на 43-й минуте Беляев срезал мяч в свои ворота. – Прим. авт.), а после этого другой игрок «Арсенала» на ровном месте получил красную карточку за свой безрассудный фол (на 52-й минуте Григалаву удалили за грубую игру против соперника. – Прим. авт.).

Болельщики волгоградского «Ротора» уверены, что эти эпизоды были бы невозможны, если бы матчи «Рубин» — «Ротор» и «Уфа» — «Арсенал» проходили одновременно, как и положено по духу игры, который исповедует УЕФА.

Мы считаем, что этим переносом были грубо нарушены спортивные принципы, принцип Fair Play УЕФА и регламент РПЛ, — говорится в обращении болельщиков.

Фанаты попросили главу РФС разобраться в ситуации, наказать виновных и рассмотреть возможность увеличения числа команд — участников соревнований в РПЛ на следующий сезон.

Напомним, «Ротор» и «Тамбов» напрямую вылетели в ФНЛ. «Уфа» и «Арсенал» сохранили прописку в РПЛ.