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«Накажи автохама»: в Туле Lexus прикинулся пешеходом

«Накажи автохама»: в Туле Lexus прикинулся пешеходом

Публикуем очередное видео от наших читателей.

Туляк Андрей Б. прислал в нашу рубрику видео с регистратора, снятое утром 17 мая на проспекте Ленина в Туле. Видимо, женщине-водителю Lexus NX (М777ОЕ71) надоело стоять в пробке и она решила «прикинуться пешеходом».

– Она так и ехала по тротуару, а в районе магазина «Дикси» (пр. Ленина, 145) выехала на трамвайные пути и помчала по ним.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:05 +3
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