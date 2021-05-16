«Арсенал» проиграл «Уфе», но сохранил прописку в Премьер-лиге

Всё, финальный свисток. «Арсенал» проиграл «Уфе», но на итоговом положении в турнирной таблице это не отразилось. Туляки завершают сезон на 14-м месте. Стыковые матчи отменены, а значит — оружейники сохранили прописку в Премьер-лиге. Уверены, что в следующем сезоне тульскую команду ждет серьезная перезагрузка. С нетерпением ждем.

90' Плюс три минуты ко второму тайму.

86' Сэйв Шамова! Голубев выбежал один на один с вратарем, наш голкипер выбежал вперед и перевел мяч на угловой.

84' У уфимцев Голубев меняет Андрича.

79' Желтая карточка Сысуеву — подкатился в ноги Хлусевичу.

77' Кротов мощно пробил с фланга — Шамов мяч забрал.

75' Замены у обеих команд. У «Уфы» Сысуев заменил Мрзляка, Кротов — Жамалетдинова. У «Арсенала» Пантелеев вышел вместо Ломовицкого, Кингс Кангва заменил брата Эванса.

74' Морозов замыкал передачу партнера с углового. Мяч пролетел мимо ворот.

70' Хлусевич промчался по флангу, отправил пас в штрафную, но Никитин успел перевести мяч на угловой.

67' Момент у хозяев! Мрзляк сделал классную передачу на Жамалетдинова в штрафной, но игрок не дотянулся до мяча.

65' В атаке «Уфа»: Милетич покатил мяч в штрафную, Чаушич переправил опасность от ворот.

63' Еще одна замена у «Арсенала»: вместо Луценко выходит Панченко. Капитанская повязка уходит Чаушичу.

62' Хлусевич в штрафной успел в последний момент выбить мяч из-под ног Жамалетдинова.

57' Интересно, что после удаления Григалавы арсенальцы стали активнее прессинговать «Уфу».

53' Эванс забежал в офсайд.

52' Григалава получает красную карточку! Просто на ровном месте врезал по ногам уфимцу Бауэру. «Арсенал» остается в меньшинстве.

47' Ломовицкому достается по ногам в центре поля.

Второй тайм.

Замена у «Уфы»: вместо Табидзе вышел Морозов.

Оперативный фоторепортаж первого тайма:

Статистика первой половины игры:

Перерыв.

45+2' Никитин прострелил по воротам Шамова, наш вратарь мяч забрал.

45' Три минуты добавлено к первому тайму.

44' Замену делает Дмитрий Парфенов: Громыко играет вместо Ковалева.

43' Беляев срезает мяч в свои ворота! 2:1, «Уфа» выходит вперед.

Уфимцы подавали угловой, Беляев попытался скинуть мяч Шамову, но пропал в ворота.

36' Угловой для «Уфы»: Никитин получил пас с углового флажка и пробил по воротам. Вышло не точно.

33' ГОООООООООООЛ!!! Эванс Кангва сравнивает счет! 1:1

Ломовицкий с правого фланга скинул мяч в центр штрафной прямо на голову Эвансу. Замбиец был точен.

30' Ковалев и Милетич столкнулись головами. Футболистам оказывают помощь медики.

29' Коновалов исполнял штрафной — попал мячом в Мрзляка.

26' Игра продолжилась.

25' Небольшой перерыв: команды ушли на водопой. В Уфе по-прежнему очень жарко.

24' Жамалетдинов жестко сыграл против Чаушича. Арбитр не стал показывать желтую футболисту «Уфы».

23' Классную атаку провела тройка Рассказов — Ломовицкий — Эванс. Каким-то чудом вратарь уфимцев Беленов сумел отбить мяч после прострела Кангвы.

20' Тренер «Уфы» делает вынужденную замену. Вместо травмированного Урунова выходит Жамалетдинов.

19' Ломовицкий! Пробивал из штрафной. Удар арсенальца заблокировали.

16' Ковалев промчался по левому флангу, сместился в центр и пробил — мяч прилетел к вратарю.

15' Андрич с нарушением забрал мяч у Беляева. Арбитр ограничился устным предупреждением.

11' Урунов перехватил мяч у Ломовицкого и убежал в контратаку. Футболиста успели догнать в штрафной и путь к воротам перекрыли.

10' Фол против арсенальца Ковалева. Оружейники быстро разыграли штрафной, неудачно.

10' Чаушич пробил мощно издалека, но попал в футболистов «Уфы».

7' ГОЛ в ворота «Арсенала»!

Уфимец Олег Иванов открывает счет в матче. После подачи со штрафного отправил мяч точно в сетку ворот Шамова. 1:0

6' Григалава завалил на фланге Андрича. Штрафной для «Уфы».

Тем временем «Ротор» сыграл вничью с «Рубином». По итогам 30 туров волгоградцы набрали 22 очка, у «Арсенала» на данный момент — 23. А это значит, что оружейники уже точно не вылетят в ФНЛ напрямую! Стыки в этом сезоне отменены. Так что оружейники сохранили прописку в Премьер-лиге.

2' Милетич ворвался в штрафную и навесил — мяч забрал вратарь Шамов.

1' Стартовый свисток! Вперед, «Арсенал»!

0' Наконец-то команды вышли на поле. Уже через несколько минут матч начнется.

0' Игра возобновится через час. В 16.00 по мск.

0' Спустя час делегаты матча вышли на поле, чтобы снова измерить температуру воздуха. Принято решение начать матч!

0' Официально: начало встречи перенесли минимум на один час!

0' Диктор объявил на стадионе, что игра задерживается на неопределенное время!

Болельщиков попросили не расходиться. Решение обещали принять в ближайшее время.

0' Из-за тяжелых погодных условий начало матча откладывается. Согласно регламенту, играть нельзя при температуре больше +35 градусов.

0' Очень жарко в Уфе — под 40 градусов показывают термометры!

0' Интересный факт: «Арсенал» ни разу не побеждал в матче 30-го тура РПЛ, если он проводился не в Туле.

0' Стартовые составы уже известны. Кстати, у «Арсенала» сегодня, как никогда, очень короткая скамейка запасных.

0' Оружейники уже на стадионе в Уфе. Фоторепортаж от пресс-службы тульского клуба:

0' Статистика встреч «Уфы» и «Арсенала»:

0' Сегодня все матчи 30-го тура РПЛ начнутся в 14.00. Будем следить за «Ротором» в режиме онлайн. Волгоградцы, кстати, играют с казанским «Рубином».

0' «Уфа» — прямой соперник «Арсенала» в борьбе за выживание. Расклады такие. Оружейники избегут прямого вылета из РПЛ, если не проиграют. Победа гарантирует нам 13-е место в турнирной таблице. В случае ничейного исхода туляки финишируют 13-ми, если «Ротор» не одержит победу в Казани. Иначе «Арсенал» будет 14-м.

0' «Арсенал» на протяжении всего сезона показывал некачественную игру, что и привело к такому исходу. Наша команда — на втором месте по количеству пропущенных мячей. После аутсайдера «Тамбова».

0' Добрый день, друзья! Очень и очень важный день для тульского футбола. Останется ли наш «Арсенал» в Премьер-лиге или вылетит в ФНЛ? Всё решится в матче оружейников с «Уфой». Начало встречи в 14.00.