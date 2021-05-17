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Туляков приглашают проверить состояние щитовидной железы
25 мая туляки смогут проверить состояние щитовидной железы и проконсультироваться с эндокринологом.
25 мая в рамках Всемирного дня щитовидной железы в поликлинике Тульской областной клинической больницы №2 им.
Жители смогут проверить состояние щитовидной железы и проконсультироваться с эндокринологом.
Прием будут вести главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Тульской области Светлана Прилепа и другие эндокринологи больницы. Консультации пройдут с 11.00 до 13.00.
Предварительная запись не нужна, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Вопросы можно задать по телефону 50-29-23.
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