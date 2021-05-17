Туляков приглашают проверить состояние щитовидной железы

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25 мая туляки смогут проверить состояние щитовидной железы и проконсультироваться с эндокринологом.

25 мая в рамках Всемирного дня щитовидной железы в поликлинике Тульской областной клинической больницы №2 им. Л. Н. Толстого (Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, 15) пройдет день открытых дверей.

Жители смогут проверить состояние щитовидной железы и проконсультироваться с эндокринологом.

Прием будут вести главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Тульской области Светлана Прилепа и другие эндокринологи больницы. Консультации пройдут с 11.00 до 13.00.

Предварительная запись не нужна, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Вопросы можно задать по телефону 50-29-23.