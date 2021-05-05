Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»
«Арсенал» может остаться в Премьер-лиге, избежав участия в стыковых матчах
Неоднозначная ситуация сложилась в ФНЛ.
В Москве на совещании РПЛ представители большинства футбольных клубов выступили против допуска в Премьер-лигу команд, чьи стадионы не могут пройти лицензирование.
По данным спортивных СМИ, на заседании рассмотрели ситуацию в ФНЛ. Среди четырех лидеров только два клуба имеют стадионы, соответствующие требованиям РПЛ — это «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».
Идущий вторым «Оренбург» и находящаяся на четвертом месте «Алания» играют на спортсооружениях, не отвечающих требованиям РПЛ.
До конца сезона в ФНЛ командам осталось провести по два матча. Как сообщает «Спорт Экспресс», если ситуация в турнирной таблице не изменится, с учетом мнения представителей клубов РПЛ самарцы и нижегородцы могут напрямую попасть в Премьер-лигу, заменив там команды с 15-и 16 места, а необходимость стыковых матчей отпадет.
Таким образом, тульский «Арсенал», который сейчас располагается на 13 месте, может остаться в РПЛ без «стыков».
Окончательное решение по ситуации в лигах примет РФС.
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