«Арсенал» может остаться в Премьер-лиге, избежав участия в стыковых матчах

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

В Москве на совещании РПЛ представители большинства футбольных клубов выступили против допуска в Премьер-лигу команд, чьи стадионы не могут пройти лицензирование.

По данным спортивных СМИ, на заседании рассмотрели ситуацию в ФНЛ. Среди четырех лидеров только два клуба имеют стадионы, соответствующие требованиям РПЛ — это «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».

Идущий вторым «Оренбург» и находящаяся на четвертом месте «Алания» играют на спортсооружениях, не отвечающих требованиям РПЛ.

До конца сезона в ФНЛ командам осталось провести по два матча. Как сообщает « Спорт Экспресс », если ситуация в турнирной таблице не изменится, с учетом мнения представителей клубов РПЛ самарцы и нижегородцы могут напрямую попасть в Премьер-лигу, заменив там команды с 15-и 16 места, а необходимость стыковых матчей отпадет.

Таким образом, тульский «Арсенал», который сейчас располагается на 13 месте, может остаться в РПЛ без «стыков».

Окончательное решение по ситуации в лигах примет РФС.