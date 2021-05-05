В Туле на Циолковского остановка «прилегла отдохнуть»

Инцидент произошел вчера днем. Во время сильного порыва ветра металлическая конструкция завалилась. К счастью, рядом никого не было и происшествие обошлось без пострадавших. Об этом очевидцы написали в соцсетях.

«Интересно другое, а именно каким образом был выполнен монтаж этой остановки, и кто принимал работу, проф. труба 40*40*1.5 вертикально забетонирована, а опорный пятак так, для красоты, по факту она просто стояла под своей массой, что могло привести к печальным последствиям!

Лежит теперь «уставшая» на проводах, качается, возможно под напряжением, но проверять не стал. Земля русская отторгает халтуру!» – добавил автор сообщения.

Напомним, накануне днем порывы достигали 12 – 17 м/с. Сегодня немного слабее – 8 – 13 м/с. Но все же аккуратнее с остановками.