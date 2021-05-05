новости
новости
Регистрация
В Новомосковске без горячей воды остались 37 домов и две больницы
Фото из архива Myslo.ru.

В Новомосковске без горячей воды остались 37 домов и две больницы

Восстановление подачи горячей воды прогнозируется во второй половине дня.

По официальной информации Дежурно-диспетчерской службы Новомосковска в 9.00 зафиксировано нарушение горячего водоснабжения от ЦТП №№ 2,3,5. Это случилось из-за образования свища на трубопроводе Д-1000 на Пронском водоводе после остановки насоса.

Авария затронула 37 домов, а также ГУЗ «НГКБ филиал № 1» и ГУЗ «НГКБ филиал № 2», сообщается на официальном сайте администрации города.

Для устранения аварии были проведены сварочные работы по устранению свища. Работы завершены и началось заполнение водовода. Вода пока не дошла до НГРЭС, возможно образовалась воздушная пробка.

Восстановление подачи горячей воды прогнозируется во второй половине дня.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 13:11 +1
Другие статьи по темам
Событие
горячая водаавария
Место
НовомосковскТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» может остаться в Премьер-лиге, избежав участия в стыковых матчах
«Арсенал» может остаться в Премьер-лиге, избежав участия в стыковых матчах
Тула в десятке городов для романтического отдыха в мае
Тула в десятке городов для романтического отдыха в мае
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.