В Новомосковске без горячей воды остались 37 домов и две больницы

Фото из архива Myslo.ru.

Восстановление подачи горячей воды прогнозируется во второй половине дня.

По официальной информации Дежурно-диспетчерской службы Новомосковска в 9.00 зафиксировано нарушение горячего водоснабжения от ЦТП №№ 2,3,5. Это случилось из-за образования свища на трубопроводе Д-1000 на Пронском водоводе после остановки насоса.

Авария затронула 37 домов, а также ГУЗ «НГКБ филиал № 1» и ГУЗ «НГКБ филиал № 2», сообщается на официальном сайте администрации города.

Для устранения аварии были проведены сварочные работы по устранению свища. Работы завершены и началось заполнение водовода. Вода пока не дошла до НГРЭС, возможно образовалась воздушная пробка.

Восстановление подачи горячей воды прогнозируется во второй половине дня.