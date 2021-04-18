Фото: СШОР "Спортивная гимнастика".
Тульские гимнасты успешно выступили на Всероссийских соревнованиях
Поздравляем наших спортсменов!
Сборная Тульской области, в состав которой входят воспитанники спортшколы «Спортивная гимнастика», успешно выступила на Всероссийских соревнованиях памяти «Брянских партизан». Наши спортсмены показали следующие результаты:
- Александр Миронов выполнил норматив мастера спорта. В финальных видах многоборья занял третье место в упражнениях на кольцах, на перекладине, в вольных упражнениях, второе — в опорном прыжке.
- Полина Кожурова по программе мастеров спорта заняла 1 место в упражнениях на разновысоких брусьях.
- Александр Елисеенко по программе КМС занял 1 место в упражнениях на кольцах и 2 место в опорном прыжке.
- Дарья Рапшина, член сборной команды Тульской области, воспитанница новомосковской школы гимнастики, по программе КМС заняла 1 место в упражнении на бревне и 2 место в вольных упражнениях.
Спортсменов подготовили тренеры Зинаида Роля, Александр Журавлев, Надежда Набокова.
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