Тульские гимнасты успешно выступили на Всероссийских соревнованиях

Фото: СШОР "Спортивная гимнастика".

Сборная Тульской области, в состав которой входят воспитанники спортшколы «Спортивная гимнастика», успешно выступила на Всероссийских соревнованиях памяти «Брянских партизан». Наши спортсмены показали следующие результаты: