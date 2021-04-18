новости
новости
Регистрация
Тульские гимнасты успешно выступили на Всероссийских соревнованиях
Фото: СШОР "Спортивная гимнастика".

Тульские гимнасты успешно выступили на Всероссийских соревнованиях

Поздравляем наших спортсменов!

Сборная Тульской области, в состав которой входят воспитанники спортшколы «Спортивная гимнастика», успешно выступила на Всероссийских соревнованиях памяти «Брянских партизан». Наши спортсмены показали следующие результаты:

  • Александр Миронов выполнил норматив мастера спорта. В финальных видах многоборья занял третье место в упражнениях на кольцах, на перекладине, в вольных упражнениях, второе — в опорном прыжке.
  • Полина Кожурова по программе мастеров спорта заняла 1 место в упражнениях на разновысоких брусьях.

  • Александр Елисеенко по программе КМС занял 1 место в упражнениях на кольцах и 2 место в опорном прыжке.
  • Дарья Рапшина, член сборной команды Тульской области, воспитанница новомосковской школы гимнастики, по программе КМС заняла 1 место в упражнении на бревне и 2 место в вольных упражнениях.

Спортсменов подготовили тренеры Зинаида Роля, Александр Журавлев, Надежда Набокова.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
вчера, в 21:00 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
спортивная гимнастика

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле 19 апреля отключат электроэнергию
Где в Туле 19 апреля отключат электроэнергию
Музеи Куликова поля перешли на летний режим работы
Музеи Куликова поля перешли на летний режим работы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.