Фото: https://kulpole.ru.
Музеи Куликова поля перешли на летний режим работы
Публикуем расписание.
С 15 апреля и до середины октября музеи Куликова поля работают по усиленному графику. Световой день увеличился, и можно больше увидеть на Первом ратном поле.
Музей Куликовской битвы в Моховом, Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской биты в селе Монастырщино и Конный двор принимают посетителей ежедневно с 10.00 до 19.00.
Музей купеческого быта в Епифани и сотрудники Мемориала на Красном холме также работают без выходных, с воскресенья по четверг - с 10.00 до 18.00, в пятницу и субботу – до 19.00.
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