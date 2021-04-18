Музеи Куликова поля перешли на летний режим работы

Фото: https://kulpole.ru.

С 15 апреля и до середины октября музеи Куликова поля работают по усиленному графику. Световой день увеличился, и можно больше увидеть на Первом ратном поле.

Музей Куликовской битвы в Моховом, Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской биты в селе Монастырщино и Конный двор принимают посетителей ежедневно с 10.00 до 19.00.

Музей купеческого быта в Епифани и сотрудники Мемориала на Красном холме также работают без выходных, с воскресенья по четверг - с 10.00 до 18.00, в пятницу и субботу – до 19.00.