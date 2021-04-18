новости
новости
Регистрация
Музеи Куликова поля перешли на летний режим работы
Фото: https://kulpole.ru.

Музеи Куликова поля перешли на летний режим работы

Публикуем расписание.

С 15 апреля и до середины октября музеи Куликова поля работают по усиленному графику. Световой день увеличился, и можно больше увидеть на Первом ратном поле. 

Музей Куликовской битвы в Моховом, Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской биты в селе Монастырщино и Конный двор принимают посетителей ежедневно с 10.00 до 19.00.

Музей купеческого быта в Епифани и сотрудники Мемориала на Красном холме также работают без выходных, с воскресенья по четверг - с 10.00 до 18.00, в пятницу и субботу – до 19.00. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:15 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
музей-заповедник Куликово поле

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Обзор Myslo: самые дешевые дачи для аренды в Тульской области
Обзор Myslo: самые дешевые дачи для аренды в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.