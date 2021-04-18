Где в Туле 19 апреля отключат электроэнергию

19 апреля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

Новомосковское ш., 6, 22, 24, 24-а, 46, 38;

ул. Рязанская, 48, 48-а;

ул. Бр. Жабровых, 12;

ул. Фрунзе, 9, 11, 15, 13;

ул. Халтурина, 6-а;

Красноармейский пр-т, 19-а, 19-б;

ул. К. Цеткин, 18;

ул. Советская, 23, 23-в, 23-д, 21, 23;

пер. Денисовский, 4−8 (чётн.), 12;

ул. Союзная, 1;

п. Косая Гора: ул. Прогресс, 2−36 (чётн.), 1−35 (нечётн.), 2-а; ул. Ген. Горшкова, 8, 9, 10, 11-а, 12, 12-а, 14, 14-а; пер. Стадионный, 1−9 (нечётн.), 2−6 (чётн.);

ул. Прогресс, 2−36 (чётн.), 1−35 (нечётн.), 2-а; ул. Ген. Горшкова, 8, 9, 10, 11-а, 12, 12-а, 14, 14-а; пер. Стадионный, 1−9 (нечётн.), 2−6 (чётн.); ул. Б. Гончары, 21−124;

ул. Штыковая, 204−228 (чётн.), 181−209 (нечётн.);

ул. Пузакова, 131−145 (нечётн.), 160, 34, 40, 42, 44, 46, 46-а, 151-а;

пер. Гончарный, 3−37 (нечётн.);

ул. Кутузова, 114, 114-а, 116, 118;

ул. Волкова, 15, 15-а, 15-б, 15-в, 17, 19;

ул. Металлургов, 52, 52-а, 54, 56;

ул. Глухополянская, 4, 6;

ул. Бородина, 2, 4, 6, 20−40 (чётн.), 11−25 (нечётн.);

ул. Поленова, 3−21 (нечётн.), 2−20 (чётн.), 22−34 (чётн.), 23−37 (нечётн.);

ул. Краснодонцев, 14−38, 24-а (чётн.), 13−37 (нечётн.), 28-а, 28-б;

пер. Краснодонцев, 10, 12, 38−59;

ул. Осипенко, 13, 14, 17−23 (нечётн.), 18−24 (чётн.);

ул. Крылова, 2−26 (чётн.), 5−25 (нечётн.);

ул. Гастелло, 7−39 (нечётн.), 18-а, 10−32 (чётн.), 1-б, 1-в, 3, 3-а, 5;

ул. Панфиловцев, 50, 52, 56−66 (чётн.), 41−59 (нечётн.), 26, 30−44 (чётн.), 25−37 (нечётн.), 61−73 (нечётн.), 70−82 (чётн.), 13−23 (нечётн.), 18−28 (чётн.);

ул. Добролюбова, 1−31 (нечётн.), 2−30 (чётн.);

ул. Нестерова, 53-в, 30−40 (чётн.), 39−45 (нечётн.);

ул. Можайского, 2−22 (чётн.), 1−23 (нечётн.);

ул. Яблочкова, 38−56 (чётн.);

ул. Кутузова, 69−95 (нечётн.);

ул. Нестерова, 42−62 (чётн.), 47−61 (нечётн.);

ул. С. Ковалевской, 29, 31, 36, 36-а;

ул. Карпинского, 4−40 (чётн.), 1−41 (нечётн.);

ул. Белинского, 6−32 (чётн.), 5−39 (нечётн.);

ул. Комарова, 1, 2, 2-а;

12-й пр-зд, 45−59, 47-а-56-а;

ул. Кап. Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6;

ул. Речная, 69−85 (нечёт.), 72−90 (чётн.); 25-й пр-зд, 2-а, 1−15 (нечётн.);

28-й пр-зд, 43, 56, 58;

пер. Врубовой, 1−41 (нечётн.), 41-а, 2−48 (чётн.);

пер. О. Кошевого, 1−13 (нечётн.), 2−18 (чётн.);

ул. О. Кошевого, 1−17 (нечётн.), 2−14 (чётн.);

ул. Горняцкая, 1−15 (нечётн.), 2−10 (чётн.);

пер. Агеева, 1−10;

ул. Тульская, 18−30 (чётн.), 21−33 (нечётн.);

ул. Болдина, 60−84 (чётн.);

ул. Орловская, 6, 8, 20, 7−21 (нечётн.);

ул. Серебровская, 89, 97;

пер. Орловский, 1−15 (нечётн.), 6;

ул. Московская, 13, 30;

пер. Московский, 6;

п. Михалково: ул. Белоусова, 2−30 (чётн.), 11−27 (нечётн.), 6-а, 4-а, 15-а; ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 21, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 14−56 (чётн.), 46-а, 30-а.