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Чистый убыток тульского «Арсенала» в 2020 году достиг 5,4 млн рублей

Чистый убыток тульского «Арсенала» в 2020 году достиг 5,4 млн рублей

Выручка клуба за минувший год сократилась на 8,6 % — до 930,2 млн рублей.

Чистый убыток «Арсенала» за 2020 год составил 5,4 млн рублей. Об этом пишет «РБ Бизнес» со ссылкой на документ отчетности тульского клуба. По итогам 2019 года оружейники получили чистую прибыль 4,98 млн рублей.

Издание сообщает, что выручка «Арсенала» за минувший год сократилась на 8,6 % — до 930,2 млн рублей. От спонсорской рекламы выручка снизилась до 747,4 млн, доходы от прав на трансляцию сократились на 6,2 % — до 171,98 млн рублей.

Выручка от продажи билетов, абонементов, программок упала в 6 раз — до 5,8 млн, доходы от продажи атрибутики через клубный магазин снизились на 31,3 % — до 4,9 млн рублей.

Прочие доходы клуба составили 201,6 млн рублей против 31,5 млн годом ранее. Из них призовые средства УЕФА составили 11,85 млн, сократившись на 35,1 %. Доход от трансферной деятельности составил 164,9 млн рублей, компенсационные выплаты от РПЛ — 19,99 млн рублей.

Напомним, президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев неоднократно говорил, что футбольный клуб не берет ни копейки из бюджета региона.

Сюжет: Арсенал
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Фотограф: Алексей Пирязев
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