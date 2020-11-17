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Гурам Аджоев рассказал о бюджете тульского «Арсенала»

Гурам Аджоев рассказал о бюджете тульского «Арсенала»

Президент клуба напомнил, что команда не берет ни копейки из бюджета региона.

Гурам Аджоев рассказал, что бюджет «Арсенала» на 2021 год особо не изменится.

— Останется примерно на том же уровне. У нас в этом плане все стабильно. За это нужно поблагодарить губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который уделяет большое внимание развитию спорта в регионе. Это касается и футбола, и других видов спорта.

Еще мы отказались от практики заезда в гостиницу перед матчами. Перестраховываемся и по причине коронавируса, а самое главное — отпала такая необходимость, потому что теперь все есть на базе. Накануне матчей команда остается там. Строительство новых жилых корпусов на базе и работы на стадионе проведены за счет внебюджетных средств области, — заявил Аджоев в интервью Sport24.

Он напомнил, что клуб ничего не берет из бюджета Тульской области.

– Всё это делается силами футбольного клуба и его партнеров. Здесь нужно поблагодарить главу «Роснефти» Игоря Сечина, генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, компанию «Металлоинвест» Алишера Усманова, которые очень помогают нам.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
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