новости
новости
Регистрация
«Какой город защищаете вы?»: тульские следователи запустили флэшмоб
Кадр из видео пресс-службы УМВД России по Тульской области

«Какой город защищаете вы?»: тульские следователи запустили флэшмоб

Он приурочен ко Дню органов предварительного следствия в системе МВД России.

Следователи УМВД России по Тульской области сняли видеоролик об особенностях службы в городе-герое и запустили флешмоб, основная идея которого – рассказать на фоне знаковых достопримечательностей о работе следователей и о городах, в которых они несут службу.

Тульские следователи рассказали о своей работе на фоне Кремля, площади Победы, Тульского оружейного завода, памятника Л. Н. Толстому, а также в городских музеях. В конце видеоролика звучит вопрос: «Какой город защищаете вы?» Тульские следователи приглашают коллег из других регионов присоединиться к акции и рассказать о городах, в которых они несут службу.

Пресс-служба УМВД России по Тульской области уточняет, что в флешмобе уже приняли участие полицейские следователи из других городов-героев России. Снятые ими видеоролики  будут публиковаться в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Великой Победы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 18:33 0
Другие статьи по темам
Событие
флешмобУМВД России по Тульской областиполицияследователиследствие
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Затопленный подвал в доме на ул. Грибоедова: прокуратура Тулы проверила устранение нарушений
Затопленный подвал в доме на ул. Грибоедова: прокуратура Тулы проверила устранение нарушений
Чистый убыток тульского «Арсенала» в 2020 году достиг 5,4 млн рублей
Чистый убыток тульского «Арсенала» в 2020 году достиг 5,4 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.