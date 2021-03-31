«Какой город защищаете вы?»: тульские следователи запустили флэшмоб

Кадр из видео пресс-службы УМВД России по Тульской области

Следователи УМВД России по Тульской области сняли видеоролик об особенностях службы в городе-герое и запустили флешмоб, основная идея которого – рассказать на фоне знаковых достопримечательностей о работе следователей и о городах, в которых они несут службу.

Тульские следователи рассказали о своей работе на фоне Кремля, площади Победы, Тульского оружейного завода, памятника Л. Н. Толстому, а также в городских музеях. В конце видеоролика звучит вопрос: «Какой город защищаете вы?» Тульские следователи приглашают коллег из других регионов присоединиться к акции и рассказать о городах, в которых они несут службу.

Пресс-служба УМВД России по Тульской области уточняет, что в флешмобе уже приняли участие полицейские следователи из других городов-героев России. Снятые ими видеоролики будут публиковаться в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Великой Победы.