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«Накажи автохама»: торопливый броневичок на ул. Оборонной
Фото: стоп-кадр видео

«Накажи автохама»: торопливый броневичок на ул. Оборонной

Продолжаем публиковать материалы, присланные в нашу традиционную рубрику.

Читатель поделился с нами видео, снятым утром 31 марта на ул. Оборонной в Туле. На записи запечатлена торопящаяся инкассаторская машина:
 
«Съезд с ул. Рязанской на ул. Оборонную. Им очень надо было, видимо, раз через газон поехали. Наверное, тоже служебная необходимость? Снято 31 марта 2021 г., в 8.12», – пояснил автор. 
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

Сюжет: Автохам71
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Автор: Сергей Стариков
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