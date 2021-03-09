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«Красава» из Одинцово: экс-директор тульского «Арсенала» ушел в команду известного блогера

«Красава» из Одинцово: экс-директор тульского «Арсенала» ушел в команду известного блогера

Максим Царев, судя по всему, осуществил «трансфер» в ФК «Красава» – коллектив, который создал бывший форвард «Арсенала» Евгений Савин.

8 декабря 2020 года экс-футболист тульского «Арсенала» Евгений Савин анонсировал создание футбольного клуба «Красава». Выступать детище ныне популярного блогера (ведет популярный YouTube-канал о футболе «КраСава») будет в Профессиональной футбольной лиге.

Базироваться команда будет в городе Одинцово, а тренером-консультантом «Красавы» станет Юрий Семин, долгие годы возглавлявший московский «Локомотив».

По нашей информации, в структуре нового клуба также будет трудиться бывший генеральный директор тульского «Арсенала» Максим Царев. В «Арсенале» он проработал с 2012 по 2013 год. 

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