Наркоман или любовник: в Новомосковске обсуждают гуляющего на морозе голого мужчину

Очередной гражданин, разгуливающий по городу в костюме Адама, был тут же запечатлен на видео и выложен в местном паблике.

Автор видео задается вопросом о мотивах, которыми руководствовался голый горожанин, и предполагает, что мужчина либо проиграл спор, либо выкушал порцию наркотиков.

В комментариях подписчики паблика заявляют, что выбежать голым на мороз парня могло заставить возвращение мужа той дамы, с которой он, возможно, проводил досуг.

И лишь некоторая часть новомосковцев спросила автора, не обратился ли он непосредственно к «голышу», чтобы выяснить, не требуется ли ему медицинская помощь.

В общем, смотрите сами и потом предлагайте ваши варианты, почему все так произошло: