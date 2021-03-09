«Арсенал» – «Локомотив»: Испорченный праздник

Текст Сергея Малютина.

В первом домашнем матче 2021 года тулякам предстояло сыграть со столичным «Локомотивом». Железнодорожники ударно начали вторую часть сезона с двух побед - над «Тамбовом» в Кубке России и ЦСКА в чемпионате. Что же касается нашей команды, то крупное поражение в «Сочи» оставляло много вопросов. Главный из них: где был настоящий «Арсенал» - в Санкт-Петербурге, где он полностью переиграл чемпиона, - или тот, что рассыпался в солнечной столице? Во многом как раз игра против «Локомотива» могла дать ответ на этот вопрос.

Прежде чем перейти к самой игре, давайте поговорим о том, что ее окружало. Несмотря на суровую и снежную зиму, в этом году тульские агрономы сумели подготовить достойное поле. Причем, если сравнивать его с другими газонами, то чисто визуально оно могло претендовать на попадание в пятерку лучших в нашем чемпионате.

Встреча с «Локомотивом» выпала на главный праздник весны – 8 Марта. Клуб традиционно подготовил для прекрасных представительниц женского пола обширную развлекательную программу. При входе на стадион болельщиц встречали цветами, вкусным глинтвейном и пряниками. На фан-зоне можно было насладиться живым выступление музыкальной группы, выиграть призы и сделать снимки на память в фотозоне. Воспитанники академии «Арсенал» нарисовали красочные плакаты с поздравлениями своих мам и бабушек. Однако лучшим подарком для тульских болельщиц была бы победа любимой команды.

По сравнению с поединком в «Сочи» наставник оружейников Дмитрий Парфенов сделал три перестановки. С первых минут на поле вышел поправившийся после травмы Рассказов, отбыл дисквалификацию Костадинов, а заболевшего перед игрой Панченко заменил Ткачев.

Что касается нашего соперника, то тренер Марко Николич, который был дисквалифицирован на этот матч, выпустил на поле далекий от оптимального состав без Миранчука, Чорлуки, Смолова и Баринова. И если первых двух даже не было в заявке, то Федор и Дмитрий в итоге стали героями встречи, но об этом чуть позже.

Первый тайм получился не богатым на события. Командам потребовалось довольно много времени, чтобы привыкнуть к непростому газону. На нем объективно сложно было показывать комбинационный футбол, моменты, если и создавались, то только благодаря индивидуальным действиям.

Первый удар в матче остался за туляками. Ткачев получил мяч рядом со штрафной, не стал что-то выдумывать и хлёстко пробил с левой ноги. К несчастью, за вратаря москвичей сыграла перекладина. Второй шанс забить у Сергея был под занавес первой половины. Эванс аккуратно закинул мяч на Ткачева и тот пробил с разворота, получилось красиво, но не эффективно. Мяч спокойно зафиксировал у себя вратарь гостей. Пожалуй, самый верный шанс забить был только у Кангвы: Эванс получил мяч в штрафной, оказался в гордом одиночестве перед воротами, но в цель не попал.

Железнодорожники же запомнились разве что моментом с участием Лисаковича, удар которого заблокировал Григалава.

На перерыв команды ушли с явным игровым преимуществом «Арсенала», который продолжил его развивать на старте второй половины. Сначала Ломовицкий здорово покатил мяч к линии штрафной «Локомотива», откуда Кангва пробил в касание — Пабло блокировал. Хороший шанс забить был у Бурлака: Тарас выиграл верховую дуэль у соперников и пробил головой по центру, получилось не точно.

Казалось, что вот-вот подопечные Парфенова должны превратить свое преимущество в забитые мячи. Делать это наша команда была обязана на 63-й минуте. Ломовицкий подкараулил ошибку защитников, перехватил мяч в штрафной, оказался перед воротами, но пробил рядом со штангой.

До 70-й минуты все было в руках оружейников, но потом тренерский штаб «Локомотива» выпустил Баринова и Смолова. После этого игра разделилась на до и после. Пропустивший четыре месяца из-за травмы Федор Смолов вышел на поле и практически первым касанием, красивым ударом с угла штрафной, аккуратно уложил мяч в сетку ворот Нигматуллина – 0:1.

Казалось бы, ничего страшного не произошло. Да, пропустили, но впереди еще оставалось 20 минут, чтобы отыграться. Однако «Арсенал» не сумел найти в себе силы, чтобы оправиться от этого удара. На 75-й минуте все тот же Смолов выиграл борьбу в нашей штрафной, покатил на Мурило и тот удвоил преимущество.

Возможность записать на свой счет результативное действие на 85-й минуте появилась и у Баринова, который сделал классный пас на Жемалетдинова, а тот без преград поставил в этом матче жирную точку – 0:3.

Вот так две замены перевернули игру и принесли «Локомотиву» три очка. С одной стороны можно сказать, что «Арсенал» вновь рассыпался во втором тайме. Однако предлагаю посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. В чем разница между топовыми командами и середняками, в том, что они обладают просто игроками более высокого уровня. Федор Смолов и Дмитрий Баринов являются одними из главных звезд нашего чемпионата, которые как раз и должны выходить на поле чтобы как говориться делать разницу. Что собственно они и сделали в Туле.

Есть ли в нашей команде такие футболисты, который могут выйти и парой касаний решить исход матча? Наверно, нет.

И здесь, скорее не туляки посыпались, а просто «Локомотив» взял соперника классом.

Сейчас обстановка вокруг команды накалена до предела. Впервые за долгое время команда опустилась в зону прямого вылета, такого с ней не было со времен Сергея Кирьякова. Правда, пока еще есть время все исправить, но делать это нужно как можно быстрее.

В следующем туре туляки дома примут столичный ЦСКА, который вернулся в борьбу за золото. Смогут ли подопечные Дмитрия Парфенова нас удивить, покажет только время. Рассуждать на тему, как играть и кем играть сейчас уже нет смысла, нужно просто выходить и побеждать.

8 марта. Тула. Центральный стадион, 7951 зритель.

Судьи Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Алексей Ширяев (Ставрополь), Денис Березнов (Москва).

Голы: Смолов (71, 0:1), Мурило (75, 0:2), Жемалетдинов (85, 0:3).

«Арсенал»: Нигматуллин, Рассказов (Горбатенко, 88), Григалава, Бурлак, Бауэр, Ломовицкий (Хлусевич, 88), Костадинов, Чаушич, Э.Кангва (Джорджевич, 79), Ткачев (Коновалов, 66), Луценко.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский (Живоглядов, 57), Пабло, Мурило, Рыбус, Мухин (Магкеев, 87), Крыховяк, Куликов (Баринов, 69), Жемалетдинов, Камано (Титков, 86), Лисакович (Смолов, 69).

Предупреждения: Рыбчинский (8), Мухин (40), Ткачев (49), Куликов (52), Бауэр (63), Рыбус (78), Джорджевич (84).

Удары (в створ): 10 (2, 1 - перекладина) – 15 (4). Угловые: 4 – 2. Голевые моменты: 3 – 3.